من بابجي إلى بوكيمون.. الألعاب والكرتون وسيلة للترفيه والمكسب المادي

انتشرت ظاهرة غريبة في الآونة الأخيرة، بعدما اتجه العديد من الأشخاص لتحويل الألعاب والمسلسلات الكارتونية إلى وسائل للربح، من خلال تنظيم البطولات أو عرض فيديوهات لشخصيات حقيقية، تحاكي شخصيات اللعبة عبر يوتيوب.

ونرصد لكم أبرز الألعاب والمسلسلات الكرتونية، التي تحولت للمحاكاة على أرض الواقع من خلال التقرير التالي:

تقليد بعض الأشخاص للعبة GTA عبر اليوتيوب

أثار بعض الشباب الإندونيسيين ضجة كبيرة، من خلال فيديو تم نشره على يوتيوب يقومون خلاله بتقليد لعبة GTA الشهيرة، من خلال محاكاة تفاصيلها بشخصياتهم الحقيقية، ليتخطى حاجز الـ6 ملايين مشاهد، ليكون وسيلة ربح جديدة يستطيعون عن طريقها كسب المزيد من الأموال.

تنظيم أول بطولة للعبة ببجي موبايل

ولم يكن تقليد لعبة GTA الأول للاستفادة ماديا من الألعاب، حيث سبقه تنظيم أول مسابقة للعبة ببجي الشهيرة في المنطقة العربية خلال شهر أبريل الماضي، وكان لها العديد من الجوائز المادية المغرية المقدرة بقيمة 50 ألف دولار أمريكي مقسمة على المراكز من الأول حتى العاشر ويدخل ضمنها الجوائز الإضافية في حالة تحقيق بعض الإنجازات القياسية، وتشارك بها الدول الآتية: مصر، السعودية، قطر، الكويت، الإمارات، المغرب.

تنظيم لعبة "فورتنايت"

تم تنظيم بطولة للعبة "فورتنايت" الشهيرة والتي يستخدمها أكثر من 250 مليون شخصًا، لتتحول اللعبة إلى أرض الواقع بغرض الربح، حيث يصل إجمالي جوائز البطولة 30 مليون دولار.

تحول مسلسل الكرتون "بوكيمون" إلى بطولة عالمية

يعد المسلسل الكرتوني "بوكيمون" من أشهر البرامج في فترة بداية الألفية الجديدة، لذلك تم تصميم لعبة "بوكيمون جو" التي شهدت ترحيبًا كبيرًا من قبل المستخدمين، وكانت اللعبة خاصة بمطاردة شخصيات افتراضية في مواقع فعلية من خلال تقنية الواقع الإفتراضي، قبل أن يتم تحويلها لبطولة عالمية تقام سنويًا، حيث أقيمت في الأيام الماضية بواشنطن، وتعد أحد وسائل الربح أيضًا، حيث تبلغ قيمة جوائزها 25 ألف دولار، تقدم على هيئة منح دراسية أو تذاكر سفر، للاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.