فيديو.. عامل ينجو من الموت رغم تعرضه لصعق كهربائي بقوة 6 آلاف فولت

لحظة إصابة عامل بصعق كهربائي
أصاب مقطع فيديو، رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالذهول، بعدما انتشر فيديو لعامل في مصنع تعدين، خلال تعرضه لصعق كهربائي بقوة كبيرة قدرت بنحو 6 آلاف فولت، ضمن مقاطعة مورمانسك الروسية.
В Мурманской области электромонтажник выжил после удара в шесть тысяч вольт https://t.co/9AvxDmcW5H pic.twitter.com/WEwfPhuNzT— РИА Новости (@rianru) August 24, 2019
В Мурманской области электромонтажник выжил после удара в шесть тысяч вольт https://t.co/9AvxDmcW5H pic.twitter.com/WEwfPhuNzT
وحدثت الواقعة في شهر يوليو الماضي، ولكن لجنة التحقيق الروسية رفضت نشره حينها ليتم تداوله الآن، وفقًا لما ذكرته شبكة روسيا اليوم.
وأظهرت المؤشرات الأولى للتحقيقات، أن العامل تعرض لصعقة كهربائية كبيرة، خلال قيامه بأعمال إزالة كابل، دون إرتداء الملابس الخاصة بعمله، ليعرض نفسه لخطر بالغ نجا منه بإعجوبة.
وتم نقل العامل إلى المستشفى فور وقوع الحادث في ظل تعرضه لحروق بالغة في جسده وصلت نسبتها إلى 60%، ليقوموا بمعالجته سريعًا لينجو بإعجوبه من خطر الموت.
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