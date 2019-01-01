خاصة بـ"الإستوري".. إنستجرام يخطط لإضافة جديدة

إنستجرام
ينوي تطبيق مشاركة الصور الشهير "إنستجرام" أن يطلق تحديث خاص بالإعلانات، إذ يعتزم إظهار الإعلانات في "ستوري" المستخدمين.
وبدأ "إنستجرام" في إجراء اختبارات الإضافة الجديدة التي ستجعل المستخدمين يشاهدون إعلانات عند متابعة "الإستوريز"، بحسب صحيفة "ديي ميل" البريطانية.
وقال متحدث باسم فيسبوك، الشركة الأم لإنسترجام، إن الاختبار يهدف إلى تزويد المستخدمين بتجربة أكثر سلاسة.
وورد أن فيسبوك أصدر تعليمات لمنصة الصور ومشاركة الفيديو "إنستجرام" بـ"مضاعفة عدد الإعلانات" للمستخدمين من أجل تعزيز الإيرادات في نهاية العام الماضي.
وأضاف متحدث فيسبوك: "نحن نحسن دائمًا تجربة الإعلانات، والإعلانات ننشرها استنادًا إلى كيفية استخدام الناس لإنستجرام"، متابعا: "نحن نراقب عن كثب الناس، من أجل تسويق الإعلانات أو للتسويق الشامل".
وقدم إنستجرام مزيد من الإعلانات للمستخدمين من قبل، من خلال إضافة علامة تبويب "استكشاف"، في وقت سابق، حيث يقضي العديد من المستخدمين قدراً كبيراً من الوقت في البحث عن المنتجات.
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