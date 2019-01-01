7 أعراض تنبئ بمرض السكر.. تعرف عليها

تحليل السكر
يواجه عدد كبير من الأشخاص مشكلة الإصابة بمرض السكر، خاصة كبار السن، ولكن الخطير في الأمر، أن الكثير منهم لا يدركون أعراض الإصابة بالمرض من بدايتها، وهو ما يعرض حالتهم للسوء.
ويجب على الأشخاص عند شعورهم بأحد هذه الأعراض، الذهاب إلى أقرب صيدلية لقياس السكر، وفي حالة الإصابة به، عليه استشارة الطبيب.
ويقدم الدكتور الصيدلي محمد مجدي، 7 أعراض تنبئ بمرض السكر، من خلال حديثه لـ"الوطن" كالتالي:
يشعر مريض السكر بالتعب الشديد عند بذل أقل مجهود، كذلك يتعرض للإجهاد في العديد من الأحيان دون القيام بأي عمل شاق.
يشعر المريض بالجوع والعطش الشديدين، حيث يفرط مريض السكر في تناول العديد من الوجبات الغذائية والمشروبات على مدار اليوم، على عكس عادته.
يتناوب مريض السكر على الحمام بكثرة على مدار اليوم، حيث يعد من أهم أعراض ظهور مرض السكر.
يشعر المريض بضعف قوي وملحوظ في الرؤية.
يعد أيضًا أحد أهم أعراض الإصابة بالمرض.
تظهر العديد من البقع الداكنة على جلد الشخص في بداية تعرضه لمرض السكر، بأماكن متفرقة في جسده.
يواجه مريض السكر صعوبة بالغة في التئام جروحه في أماكن متفرقة من جسده، على عكس باقي الأشخاص، الذين لا يعانون من مرض السكر.
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