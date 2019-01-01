يسبب الوفاة المبكرة.. دراسة تحذر من الجلوس ما يزيد عن 9 ساعات يوميا

أشار باحثون إلى أن المزيد من التمارين بما في ذلك المشي والحركة الخفيفة، تقلل خطر الوفاة، كما وجدوا أن الجلوس لمدة 9 ساعات ونصف يوميا في منتصف العُمر يزيد خطر الوفاة المبكرة بشكل كبير.

أضرار الجلوس

وأظهرت نتائج الدراسة التي اعتمدت على تحليل شريحة واسعة من البيانات أن التمارين حتى لو اقتصرت على المشي، تحدث فارقاً في خفض مخاطر الوفاة المبكرة وإطالة العُمر، بحسب موقع "24".

ويحتاج الإنسان كحد أدنى إلى 150 دقيقة أسبوعيا من التمارين الخفيفة كالمشي، أو 75 دقيقة أسبوعياً من التمارين متوسطة الشدة، بحسب مجلة "بي إم جي" الطبية.

وحثّت توصيات الدراسة، على تفادي الجلوس 9 ساعات ونصف في اليوم، علما بأن وقت النوم ليس محسوبا ضمن هذه الساعات.