يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة تساقط الشعر، وهو الأمر الذي قد يبدو طبيعيًا لكبار السن، ولكنه يمثل كابوسًا مرعبًا للشباب، لذلك يبحثون عن طرق علاج مختلفة لإنقاذ شعرهم من التساقط كليًا.

ويقدم الدكتور مصطفى فتحي، الطبيب بمستشفى مصر الدولي، من خلال حديثه لـ"الوطن"، وصفة طبيعية لعلاج تساقط الشعر كالتالي:

طريقة التحضير

- وضع ملعقة صغيرة من عصير الثوم المهروس.

- ثم إضافة ملعقتين كبار عصير صبار.

- ووضع ملعقة عسل كبيرة.

- وإضافة ملعقة كبيرة من صفار بيضة.

- يتم خلط المكونات معًا جيدًا، ثم يوضع على فروة الرأس.

- يترك الخليط الطبيعي على فروة الرأس لمدة 20 دقيقة.

- ثم يتم غسل الشعر بالطريقة المعتادة بالمياه والشامبو.

- ويتم تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

فوائد مكونات الوصفة الطبيعية

- الصبار: يساعد على نمو الشعر من خلال إزالته للخلايا المميتة من فروة الرأس، الأمر الذي يسمح للشعر بالنمو من جديد.

- العسل: من مضادات الأكسدة الطبيعية، التي تعالج تساقط الشعر وتساعد على نموه ويعطي فروة رأس صحية.

- الثوم: يحتوي على مركب الأليسين الذي يساعد على تحسين الدورة الدموية، والحد من تساقط الشعر من خلال إمداده بالمواد اللازمة لنموه.

- صفار البيض: يعد صفار البيض غنيًا بالبروتينات اللازمة لنمو الشعر.