حل بديل للتخلص من إزعاج الدردشات الجماعية في واتساب

11:51 م | السبت 24 أغسطس 2019
واتساب

واتساب

كتب: الوطن

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يواجه العديد من مستخدمي واتساب مشاكل بسبب كثرة مجموعات الدردشة، التي تؤدي لاستقبال رسائل كثيرة، ولا يعرف معظم المستخدمين حلا بديلا للتخلص من هذا الإزعاج.

يضم واتساب حل بديل يمكن من خلاله مراسلة مجموعة من الأصدقاء في وقت واحد دون اللجوء إلى دردشة جماعية، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

الحل هو خاصية البث أو "Broadcast"، ويمكن استخدامها عند محاولة مراسلة أكثر من صديق ببعض المعلومات بسرعة، دون إنشاء مجموعة تضم أحاديثا مطولة.

تفعيل هذه الميزة من خلال الذهاب إلى قائمة إعدادات التطبيق ثم الضغط على new broadcast أو بث جديد، وبعدها تحديد جهات الاتصال المراد إرسال لهم الرسالة، ثم علامة "الصح" لإنشاء قائمة البث. 

وعلى صعيد آخر، قالت شركة تكنولوجية متخصصة إن هناك ثغرات أمنية في تطبيق واتساب، تسمح للقراصنة "الهاكرز" بالتلاعب في رسائل المحادثات العامة والخاصة.

وكشفت شركة "تشيك بوينت سوفتوير تكنولوجيز"، المتخصصة في أمن الشبكات وأمن الشركات، أن هذه الثغرات تؤدي إلى التضليل المعلوماتي باستخدام مصادر موثوق بها.

وأكدت المتخصصة في أمن الشبكات وأمن الشركات على أن باحثيها اكتشفوا 3 ثغرات محتملة لتعديل المحادثات.

أول ثغرة تستخدم خاصية الاقتباس في المحادثات الجماعية لتغير ظهور هوية المرسل، والثانية تسمح لـ"الهاكرز" بتغيير نص الرسالة، والثالثة تجعل شخصا ما يرسل رسالة إلى شخص آخر في مجموعة ما باعتبارها رسالة خاصة، لكنها تظهر للجميع عند المحادثة. 

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