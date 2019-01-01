علم مصر يرفرف فوق استاد "فيلا بارك" معقل أستون فيلا

ظهر علم مصر أعلى أسوار ملعب "فيلا بارك"، معقل فريق أستون فيلا، الذي يلعب في صفوفه الدولي المصري محمود تريزيجيه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأسوار الملعب وعلم مصر يرفرف عليه، بجانب أكثر من علم، منها أعلام الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة.

وانتشرت الصور، اليوم، عقب مباراة أستون فيلا مع فريق إيفرتون، في افتتاح الجولة الثالثة لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأمس.

وهذه ليست أول مرة يظهر فيها العلم المصري على أسوار "فيلا بارك"، فقبل مباراة أستون فيلا مع بورنموث، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة الدوري الإنجليزي، الأسبوع الماضي، نشرت الصفحة الرسمية للنادي الإنجليزي، صورة للملعب والعلم المصري يرفرف فوق أسواره.

مصر حاضرة في نادي أستون فيلا، بالإضافة إلى العلم الذي يرفرف على واجهة استاده الخاص، يشارك رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس في ملكيته، كما يضم بين صفوفه المصريين تريزيجيه وأحمد المحمدي.

و"فيلا بارك" يعد واحدا من أهم ملاعب كرة القدم في المملكة المتحدة وهو الملعب الخاص بنادى أستون فيلا منذ عام 1897، وصنفه الاتحاد الأوروبى ضمن الملاعب ذات الأربعة نجوم، كما أن شكله من الخارج يشبه شكل الفيلا القديمة.