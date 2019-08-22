نتائج ساحقة وخسارة مفاجئة في أبرز مواجهات ريال مدريد وبلد الوليد

05:40 ص | السبت 24 أغسطس 2019
ريال مدريد

ريال مدريد

كتب: حسن شحاتة

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني مع نظيره بلد الوليد، في السابعة مساء اليوم، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتشهد المواجهات التاريخية بين ريال مدريد وبلد الوليد نتائج ساحقة للميرنجي، وعلى الرغم من تفوق بلد الوليد في 4 مباريات ولكن نتيجة المباراة الأولى كانت مفاجئة لعشاق الفريق نظرًا لثقلها، ونرصدها لكم في التقرير التالي:

نتائج ساحقة لريال مدريد

تمكن نادي ريال مدريد من تحقيق أكبر فوز في تاريخ مواجهاته مع بلد الوليد في عام 2008، عندما تغلب عليه بنتيجة 7-0، ضمن إطار الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإسباني، وأحرز أهداف المباراة كلاً من جوليو بابتيستا، وراؤول جونزاليس "هدفين"، وآريين روبن، وجوتي "هدفين"، ورويستون درينثي.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتغلب فيها ريال مدريد بسباعية، حيث نجح الميرنجي في الفوز بنتيجة 7-2، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني لعام 2003، وسجل أهداف المباراة كلاً من سيزار لاعب بلد الوليد بالخطأ في مرماه، وراؤول جونزاليس "هاتريك"، وزين الدين زيدان، ولويس فيجو، ورونالدو، بينما جاء هدفي بلد الوليد عن طريق روبرتو لوزادا، وخوسيه تشيما.

وفي ثالث أكبر النتائج بين الفريقين، تغلب ريال مدريد على منافسه بلد الوليد بنتيجة 5-0، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

خسارة مفاجئة لريال مدريد

وفجر نادي بلد الوليد مفاجأة من العيار الثقيل أمام نظيره ريال مدريد، في أولى مواجهات الفريقين عام 1993، بعدما تمكن من تحقيق فوز ساحق بنتيجة 3-1، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني، ويعد هذا الفوز الأكبر لبلد الوليد في تاريخ مواجهاته مع الميرنجي.

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