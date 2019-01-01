قط يزن أكثر من 11 كيلوجراما يثير إعجاب الآلاف على الإنترنت

01:28 ص | السبت 24 أغسطس 2019
القط "BeeJay" الذي يزن 11.7 كيلوجرام ونشر ملجأ للحيوانات الأليفة صوره على موقع تويتر

القط "BeeJay" الذي يزن 11.7 كيلوجرام ونشر ملجأ للحيوانات الأليفة صوره على موقع تويتر

كتب: شريف محمد فريد

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نشر ملجأ "موريس" للحيوانات الأليفة، في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، صور لقط ضخم يزن أكثر من 11.5 كيلوجرام على الصفحة الخاصة بالملجأ على موقع "تويتر"، مع عبارة تقول ان هذه "الكتلة الضخمة" من الفراء والحب تبحث عن مسكن دائم لها، ودعوة للمتابعين لأن يفكروا في تبني القط.

القط يحمل اسم "BeeJay"، أو "Mr. B" اختصاراً، ويبلغ من العمر عامين، وقد جذبت صوره انتباه الآلاف من مرتادي موقع "تويتر"، الذين سجلوا إعجابهم بالصورة أكثر من 33 ألف مرة وقاموا بإعادة نشر الصورة أكثر من 10 آلاف مرة، وفقاً لموقع جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

إعجاب المتابعين بالصورة انتقل من موقع "تويتر" إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالملجأ نفسه، مما تسبب في حدوث عطل بالموقع الإلكتروني وتوقفه عن العمل.

إدارة الملجأ اعتذرت لمتابعيها بطريقة طريفة، عن تعطل الموقع الإلكتروني، موضحة أن العدد الكبير من الزيارات للموقع تسببت في عطل غير متوقع، إلا أن فريق الصيانة، الذي يتكون بأكمله من القطط، سيتكفل بإصلاح العطل.

الإعجاب بالقط انتقل من موقع "تويتر" ومن الموقع الإلكتروني للملجأ مقر ملجأ "موريس" بفيلادلفيا، الذي شهد توافد أعداد كبيرة من الراغبين في تبني القط الضخم، الذي يُعتقد أنه واحد من أكبر القطط الأليفة في العالم.

التعليقات انهمرت على صورة القط التي نشرها الملجأ على موقع "تويتر"، فمن الناس من أبدى إعجابه الشديد وبالقط، ومنهم من أبدى دهشته الشديدة من حجمه الكبير، ومنهم من علق بطريقة مازحة على حجم القط.

الصورة تلقت آلاف المشاهدات والإعجابات، لدرجة أنها لفتت انتباه إدارة الشرطة بمدينة "فيلادلفيا"، التي أعلنت أن القط يمكنه الانضمام لرجال وحدة العمليات الخاصة.

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