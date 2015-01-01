"كل سنة أزمة جديدة".. مرات توقف فيها برنامج ريهام سعيد

بعد إثارتها الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة وقف برنامج "صبايا الخير"، ومقدمة البرنامج ريهام سعيد، وذلك على خلفية ما أثير حول حلقة تحدثت فيها عن أصحاب الأوزان الزائدة.

وأثار تصريح ساخر لريهام سعيد قالت فيه إن "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، بيشوهوا المنظر ومنظرك بيكون مش حلو وانتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك"، استياء الكثيرين من راود مواقع التواصل الاجتماعي والفنانين أيضا الذين شنوا هجوما عليها.

وترتب على هذا التصريح إيقاف البرنامج، حيث أكدت شبكة قنوات الحياة، في بيان أنها تحترم جميع مشاهديها وتتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز واللائق بجمهورها.

ولا يعد هذا الإيقاف، هو الأول من نوعه لبرنامج "ريهام"، حيث توقف البرنامج لعدة مرات من قبل لأسباب مختلفة، نعرض أبرزها فيما يلي:

توقف برنامج ريهام سعيد في 2018

توقف برنامج ريهام سعيد في فبراير قبل الماضي بقرار من قناة النهار، بعد قرار المحامي العام الأول للنيابات بحبس ريهام سعيد والمنتج الفني ورئيس تحرير برنامجها "صبايا الخير"، المُذاع على قناة النهار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهام عدد من مساعديها بالتحريض على خطف طفلين لتصوير حلقة تلفزيونية.

وانتهى الأمر بحل الخلافات بين ريهام سعيد وقناة "النهار"، وإنهاء التعاقد بين الطرفين، شريطة عدم الظهور إعلامياً على قناة "النهار" مرة أخرى.

توقف برنامج ريهام سعيد في 2017

اتخذت نقابة الإعلاميين قرارا بوقف برنامج "صبايا الخير"، بسبب تجاوز وقع بحلقة منه استضافت خلالها ريهام سيدة متزوجة و عشيقها وعرضا قصة خيانتها لزوجها مع هذا الرجل.

واعتبرت النقابة هذا استغلالاً لحالة شاذة في المجتمع المصري بما يتنافى مع المعايير المهنية والأخلاقية، لذا قررت النقابة وقفها لمدة 3 أشهر.

فتاة المول

وفي عام 2015، أثارت "فتاة المول" ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تهديد سعيد في برنامجها سمية طارق الفتاة المعروفة إعلامياً بـ"فتاة المول" ونشر صور سرقتها من جوال الأخيرة، صدامات بين سعيد والعديد من الإعلاميين مثل إيمان الحصري ووائل الإبراشي، كما ساد الاستياء بين مستخدمي شبكات التواصل الإجتماعي الذين استنكروا فعل "سعيد" عبر تدشين هاتاج "ماتت_ريهام_سعيد".

وتسبب الهجوم على "ريهام"، في مقاطعة الشركات الراعية للبرنامج، كما وصلت القضية إلى القضاء المصري، وذلك بعد موجة غضب شعبي وإعلامي على مقدمته.

وبعد أسابيع من التوقف، أعلنت قناة النهار عودة ريهام لتقديم البرنامج، ذاكرة في بيان لها أنها قامت بمراجعة كل المواقف والأعمال الإنسانية والخيرية والوطنية لبرنامج "صبايا الخير" على مدار السنوات السابقة والتي ساهمت، في الكثير من أعمال الخير، وعبرت عن مصالح فئات مختلفة من المجتمع لا تستطيع إيصال صوتها واحتياجاتها في المساعدة أو العلاج، وهي القطاعات التي تأثرت بشكل كبير بعد قرار تعليق البرنامج، وهذا ما دفع إدارة الشبكة لتقرير عودة برنامج "صبايا الخير" قريبا لأداء دوره الخيرى والإنساني والوطني.