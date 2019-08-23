قائمة أكبر 10 نتائج في دوري أبطال أفريقيا: الأهلي رابعا والزمالك "برا"

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق أكبر نتيجة في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما سحق نظيره اطلع برة بنتيجة 9/0، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز أهداف الأهلي صلاح محسن "هدفين"، حسين الشحات "هاتريك"، وأحمد فتحي، وحمدي فتحي "هدفين"، ومصطفى سليم لاعب نادي اطلع بره عن طريق الخطأ في مرماه، في الدقائق 6 و19 و40 و45 و46 و62 و67 و81.

وبتلك النتيجة يحتل الأهلي المركز الرابع في قائمة أكبر نتائج بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما تخلو قائمة أكبر 10 نتائج في البطولة من تواجد الزمالك بالرغم من فوزه على نادي ديكاداها الصومالي بسباعية نظيفة في ذهاب الدور التمهيدي للموسم الحالي.

ونرصد لكم أكبر 10 نتائج في بطولة دوري أبطال أفريقيا في التقرير التالي:

1- يحتل نادي مبيلينجا الجابوني صدارة قائمة أكبر نتائج في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث نجح في التغلب على نظيره رينيسانس التشادي بنتيجة 13/0، ضمن ذهاب دور الـ32 لعام 1994.

2- ويأتي الدفاع الحسني الجديدي المغربي ثانيًا، حيث نجح الفريق في التغلب على نظيره بنفيكا بيساو الغيني بنتيجة 10/0، في إطار ذهاب الدور التمهيدي من البطولة لعام 2018.

3- واحتل الرجاء المغربي المركز الثالث بعد تغلبه على توربيون التشادي بنتيجة 10/1 في ذهاب الدور التمهيدي لعام 2011.

4- وجاء الأهلي بفوزه الساحق على اطلع بره في المركز الرابع بنتيجة 9/0، في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

5- وجاء مولودية الجزائر خامسًا بعد تغلبه على نظيره أوثو دويو الكونجولي بنتيجة 9/0، في إياب الدور التمهيدي من عام 2018.

6- واحتل كابوي ووريرز الزامبي المركز السادس بعدما اكتسح نظيره ماجانتجو بطل ليسوتو بنتيجة 9/0، في إطار إياب الدور التمهيدي للبطولة.

7- واحتل مازيمبي الكونجولي المركز الثامن بعدما حقق الفوز على نظيره الأفريقي التونسي بنتيجة 8/0، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي.

8- وجاء بترو أتلتيكو الأنجولي سابعًا بتغلبه على ديبورتيفو مونجومو الغيني الاستوائي بنتيجة 9/2، ضمن إياب دور الـ32 لعام 1998.

9- وجاء الجيش الملكي المغربي تاسعا بعد اكتساحه بورتس أوثوريتي الجامبي بنتيجة 8/0، ضمن إطار ذهاب الدور التمهيدي لعام 1985.

10- واحتل البن الأثيوبي المركز العاشر بعدما سحق سان ميشيل بطل دولة سيشيل بنتيجة 8/1، ضمن مباراة الإيار للدور التمهيدي في عام 1998.