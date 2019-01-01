"بقيت بوبي الحبوب" تفاصيل أزمة ريهام سعيد وتامر حبيب

أثار تصريح ساخر لريهام سعيد في حملتها قالت فيه "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، بيشوهوا المنظر ومنظرك بيكون مش حلو وانتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك"، استياء الكثيرين من راود مواقع التواصل الاجتماعي والفنانين أيضا الذين شنوا هجوما عليها.

ومن ضمن من هاجموا "ريهام" كان السيناريست تامر حبيب، والذي نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك" تدوينة قال فيها: "طيب التخين ممكن يخس إنما الريهام ده يا حرام يعمل ايه ؟".

وأثارت هذه التغريدة انفعال "ريهام" وردت على تامر عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك"، كاتبة: "غير إن عيب حد مثقف زيك ياخد بجملة من وسط حلقه زي الناس العاديه.. عيب أوي إنك تتكلم بالطريقة دي وانت نفسك مبتدتش ترقص وتبقي بوبي الحبوب غير لما عملت عملية وخسيت".

وأضافت ريهام في تدوينتها موجهة كلامها لتامر: "نزلت من نظري أوي".

وتلقت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شكوى من المجلس القومي للمرأة وعدد من المواطنين، ضد برنامج صبايا الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة الحياة بشأن الحلقة التي تحدثت فيها مقدمة البرنامج عن "السمنة" وأثارت استياء السيدات المصريات كما احتوت على عبارات وأوصاف لا تليق.