"بقيت بوبي الحبوب" تفاصيل أزمة ريهام سعيد وتامر حبيب

09:20 م | الجمعة 23 أغسطس 2019
ريهام سعيد

ريهام سعيد

كتب: رحاب عبدالراضي

أخبار متعلقة

بعد اتهام ريهام سعيد بتعذيب الحيوان.. تعرف على آداب الذبح الشرعية

بعد اتهام ريهام سعيد بتعذيب الحيوان.. تعرف على آداب الذبح الشرعية

"قومي المرأة" يشكو ريهام سعيد لـ"الأعلى للإعلام" بسبب حلقة "السمنة"

"قومي المرأة" يشكو ريهام سعيد لـ"الأعلى للإعلام" بسبب حلقة "السمنة"

"الأعلى للإعلام" يبحث استدعاء ريهام سعيد للتحقيق معها في "حلقة السمنة"

اجتماع طارئ لـ"الإعلاميين" حول ريهام سعيد بعد إساءتها لأصحاب السمنة

اجتماع طارئ لـ"الإعلاميين" حول ريهام سعيد بعد إساءتها لأصحاب السمنة

أثار تصريح ساخر لريهام سعيد في حملتها قالت فيه "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، بيشوهوا المنظر ومنظرك بيكون مش حلو وانتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك"، استياء الكثيرين من راود مواقع التواصل الاجتماعي والفنانين أيضا الذين شنوا هجوما عليها.

ومن ضمن من هاجموا "ريهام" كان السيناريست تامر حبيب، والذي نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك" تدوينة قال فيها: "طيب التخين ممكن يخس إنما الريهام ده يا حرام يعمل ايه ؟".

وأثارت هذه التغريدة انفعال "ريهام" وردت على تامر عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك"، كاتبة: "غير إن عيب حد مثقف زيك ياخد بجملة من وسط حلقه زي الناس العاديه.. عيب أوي إنك تتكلم بالطريقة دي وانت نفسك مبتدتش ترقص وتبقي بوبي الحبوب غير لما عملت عملية وخسيت".

وأضافت ريهام في تدوينتها موجهة كلامها لتامر: "نزلت من نظري أوي". 

وتلقت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شكوى من المجلس القومي للمرأة وعدد من المواطنين، ضد برنامج صبايا الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة الحياة بشأن الحلقة التي تحدثت فيها مقدمة البرنامج عن "السمنة" وأثارت استياء السيدات المصريات كما احتوت على عبارات وأوصاف لا تليق.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

إدانة مصري يعمل في "أوبر" باغتصاب أمريكية: اعتدى عليها 53 دقيقة

إدانة مصري يعمل في "أوبر" باغتصاب أمريكية: اعتدى عليها 53 دقيقة

أدين سائق مصري يعيش بالولايات المتحدة باغتصاب فتاة مخمورة، وسيتم تحديد الحكم لاحقا، ومحتمل أن يترحل لمصر
بالصور.. أغلاها بـ5 ملايين جنيه.. أسطول سيارات محمد صلاح

بالصور.. أغلاها بـ5 ملايين جنيه.. أسطول سيارات محمد صلاح

نستعرض مجموعة السيارات التي يملكها النجم محمد صلاح، وأسعار كل منها وقدراتها.
بعد 24 عاماً.. الصعيدية "ريهام" تنتصر لأنوثتها: "أنا مش أدهم"

بعد 24 عاماً.. الصعيدية "ريهام" تنتصر لأنوثتها: "أنا مش أدهم"

24 عاماً من المعاناة عاشتها فتاة بمحافظة المنيا، بسبب خطأ يعود إلى يوم ولادتها فى 12 يوليو 1994 بمركز ملوى، حيث لم تتمكن «الداية» التى أشرفت على ولادتها
أطعمة يجب على مرضى الضغط تناولها عند الشعور بالدوران

أطعمة يجب على مرضى الضغط تناولها عند الشعور بالدوران

يعاني العديد من الأشخاص، خاصة كبار السن، من مرض ضغط الدم
كارثة "رئة الأرض".. حرائق غابات الأمازون الممتدة منذ أسبوع تهدد البشرية

كارثة "رئة الأرض".. حرائق غابات الأمازون الممتدة منذ أسبوع تهدد البشرية

تشهد منطقة غابات الأمازون كارثة حرائق كبيرة منذ أسبوع تقريبا، سببها الرئيسي هو الإنسان.