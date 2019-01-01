بـ14 ألف جنيه.. نوكيا تطرح هاتفا يدعم شبكات "الجيل الخامس"

06:22 م | الجمعة 23 أغسطس 2019
هاتف نوكيا

هاتف نوكيا

كتب: الوطن

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تنوي شركة "إتش إم دي العالمية"، التي تعمل على تطوير وتسويق هواتف بعلامة "نوكيا"، إطلاق هاتفا يدعم شبكات الجيل الخامس، بسعر اقتصادي منافس، حسبما كشف موقع "ديجيتال تريندز" المتخصص بالأخبار التقنية.

وسيمثل الهاتف الجديد منافسا قويا لهواتف شركات مثل تلك التي طرحتها "سامسونج" كجالاكسي إس 10 ونوت 10 بلس، التي يصل ثمنها إلى 1300 دولار.

ومن المقرر أن يصل سعر هاتف "نوكيا" القادم إلى 800 دولار مايقارب الـ"14 ألف جنيه"، ويحتمل أن يدعم الجيل الجديد من معالجات "سنابدراغون"، كما أنه سيدمج "مودم" بدلا من شريحة إضافية، بحسب "سكاي نيوز".

وبعد هيمنة الهواتف الآسيوية والأميركية على السوق، تسعى "نوكيا" للعودة للمنافسة في عالم الهواتف الذكية، عبر توفير هواتف بأسعار منخفضة. 

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