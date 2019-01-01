بـ14 ألف جنيه.. نوكيا تطرح هاتفا يدعم شبكات "الجيل الخامس"

هاتف نوكيا
تنوي شركة "إتش إم دي العالمية"، التي تعمل على تطوير وتسويق هواتف بعلامة "نوكيا"، إطلاق هاتفا يدعم شبكات الجيل الخامس، بسعر اقتصادي منافس، حسبما كشف موقع "ديجيتال تريندز" المتخصص بالأخبار التقنية.
وسيمثل الهاتف الجديد منافسا قويا لهواتف شركات مثل تلك التي طرحتها "سامسونج" كجالاكسي إس 10 ونوت 10 بلس، التي يصل ثمنها إلى 1300 دولار.
ومن المقرر أن يصل سعر هاتف "نوكيا" القادم إلى 800 دولار مايقارب الـ"14 ألف جنيه"، ويحتمل أن يدعم الجيل الجديد من معالجات "سنابدراغون"، كما أنه سيدمج "مودم" بدلا من شريحة إضافية، بحسب "سكاي نيوز".
وبعد هيمنة الهواتف الآسيوية والأميركية على السوق، تسعى "نوكيا" للعودة للمنافسة في عالم الهواتف الذكية، عبر توفير هواتف بأسعار منخفضة.
أدين سائق مصري يعيش بالولايات المتحدة باغتصاب فتاة مخمورة، وسيتم تحديد الحكم لاحقا، ومحتمل أن يترحل لمصر
نستعرض مجموعة السيارات التي يملكها النجم محمد صلاح، وأسعار كل منها وقدراتها.
24 عاماً من المعاناة عاشتها فتاة بمحافظة المنيا، بسبب خطأ يعود إلى يوم ولادتها فى 12 يوليو 1994 بمركز ملوى، حيث لم تتمكن «الداية» التى أشرفت على ولادتها
يعاني العديد من الأشخاص، خاصة كبار السن، من مرض ضغط الدم
تشهد منطقة غابات الأمازون كارثة حرائق كبيرة منذ أسبوع تقريبا، سببها الرئيسي هو الإنسان.
تعليقات الفيسبوك