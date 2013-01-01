كريستيانو رونالد يوجه رسالة لمتابعيه: "انقذوا رئة الأرض"

وطالب رونالدو بإنقاذ تلك الغابات، وكتب على صفحته: "تنتج غابات الأمازون المطيرة أكثر من 20% من الأوكسجين في العالم، ومع ذلك تركت لتحترق منذ أكثر من 3أسابيع، أنها مسؤوليتنا أن ننقذ كوكبنا.
ونالدو: صلوا من أجل الأمازون
واختتم نجم يوفنتوس الايطالي تغريدته بهاشتاج "صلوا من أجل الأمازون".
وعلى الرغم من أن رغبة لاعب كرة القدم في تقديم المساعدة، إلا أنه نشر صورة خاطئة عن حرائق الغابات.
حيث أن الصورة التى أرفقها بمنشورة تعود إلى عام 2013، والتقطت في ولاية ريو غراندي دو سول.
وتعد غابات الأمازون "رئة الأرض"، أكبر الغابات المطيرة في العالم، وهي مخزون استراتيجي للكربون، كما تنتج أكثر من 20% من الأوكسجين الذي يحتاجه البشر للتنفس حول العالم، مما يجعلها بشكل أو بآخر خط الدفاع الأول أمام ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد كوكب الأرض.
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