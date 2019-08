كريستيانو رونالد يوجه رسالة لمتابعيه: "انقذوا رئة الأرض"

نشر لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادى يوفنتوس الإيطالي، تغريدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، عبر فيها عن غضبه من حرائق غابات الأمازون.

The Amazon Rainforest produces more than 20% of the world’s oxygen and its been burning for the past 3 weeks. It’s our responsibility to help to save our planet. #prayforamazonia pic.twitter.com/83bNL5a37Q