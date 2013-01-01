كريستيانو رونالد يوجه رسالة لمتابعيه: "انقذوا رئة الأرض"

نشر لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادى يوفنتوس الإيطالي، تغريدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، عبر فيها عن غضبه من حرائق غابات الأمازون.

The Amazon Rainforest produces more than 20% of the world’s oxygen and its been burning for the past 3 weeks. It’s our responsibility to help to save our planet. #prayforamazonia pic.twitter.com/83bNL5a37Q — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) ٢٢ أغسطس ٢٠١٩

وطالب رونالدو بإنقاذ تلك الغابات، وكتب على صفحته: "تنتج غابات الأمازون المطيرة أكثر من 20% من الأوكسجين في العالم، ومع ذلك تركت لتحترق منذ أكثر من 3أسابيع، أنها مسؤوليتنا أن ننقذ كوكبنا.

ونالدو: صلوا من أجل الأمازون

واختتم نجم يوفنتوس الايطالي تغريدته بهاشتاج "صلوا من أجل الأمازون".

وعلى الرغم من أن رغبة لاعب كرة القدم في تقديم المساعدة، إلا أنه نشر صورة خاطئة عن حرائق الغابات.

حيث أن الصورة التى أرفقها بمنشورة تعود إلى عام 2013، والتقطت في ولاية ريو غراندي دو سول.

وتعد غابات الأمازون "رئة الأرض"، أكبر الغابات المطيرة في العالم، وهي مخزون استراتيجي للكربون، كما تنتج أكثر من 20% من الأوكسجين الذي يحتاجه البشر للتنفس حول العالم، مما يجعلها بشكل أو بآخر خط الدفاع الأول أمام ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد كوكب الأرض.