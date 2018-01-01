من 6 شهور لـ سنة.. معز مسعود "مبيطولش في الجواز"

ضجة كبيرة على فيس بوك، تثار في كل مرة يتزوج فيها المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود، سواء بإعلان زواجه في عام 2017 على المرشدة السياحية الشهيرة بسنت نور الدين، ثم طلاقه منها، أو بعد زواجه من الفنانة شيري عادل في 2018 وطلاقه منها أيضا- وفق ما أعنلت الأخيرة-.

معز مسعود يتزوج المرشدة السياحية بسنت نور الدين

في شهر سبتمبر عام 2017 تزوج مسعود من "بسنت" الشهيرة بنشر فيديوهات تعريفية عن أهم المناطق الأثرية، ولها أكثر من 1.5 مليون متابع، وبعد مرور نحو 6 أشهر على ارتباطهما، انتشر خبر طلاقهما في مارس 2018.

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انفصل معز مسعود وبسنت نور الدين، أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لقِصَرْ فترة الزواج، وحاول الكثيرون كـ"نوع من الفضول" الوصول إلى سبب الانفصال، إلا أن الثنائي اكتفيا بإعلان خبر الطلاق دون تفاصيل.

زواج مسعود من شيري عادل

وبعد نحو 3 أشهر على انفصال معز مسعود وبسنت نور الدين، انتشر خبر زواجه من الفنانة شيري عادل، في يوليو 2018، الأمر الذي أثار استغراب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بسبب زواج داعية من امرأة غير محجبة، أو لقلة المدة بين طلاقه وانفصاله.

تساءل الكثير، حينها، عن رد فعل المرشدة السياحية بسنت نور الدين، الزوجة السابقة للداعية معز مسعود، والتي قالت في تصريح لـ"الوطن": "دعونا نتحدث عن شيء أكثر أهمية، كوصول كرواتيا إلى كأس العالم، فهو حدث لا يتكرر كثيرًا".

بسنت نورالدين عن زواج معز مسعود: وصول كرواتيا لكأس العالم "أكثر أهمية"

عبرت بسنت نور الدين عن استيائها، بسبب الاعتداء اللفظي والمعنوي من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على معز مسعود، وقالت، في تصريح سابق لـ"الوطن": "ناس كتير أوي زعلت على خبر انفصالي.. منهم كتير عبروا عن ده بشكل جميل ودعاء بالتوفيق في اللي جاي.. لكن بردوا كتير من الناس.. دون ما تقصد.. حاولت تاخد مواقف معينة.. تسيئ لأشخاص تانية".

وأضافت: "تعرض بعضهم للطرف التاني بالاعتداء اللفظي والمعنوي، باعتبار أنهم كدا بيدعموني، ونسوا قول الله- تعالى- "ما يلفظ من قول إلا لديه رقيبٌ عتيد"، عشان كدا حبيت أقولهم، إن لازم نرتقي، ونبقى مسؤولين عن كل كلمة بنقولها".

وواصلت حديثها: "ونفتكر وصية سيدنا النبي لينا (فليقل خيرا أو ليصمت)، ونسيب شؤون العباد لرب العباد، خصوصا إني مش بكون مبسوطة لما أعرف إن حد بيتعرض لحد بسببي، ولا أحب إن حد من المهتمين بيا، يبقى ممكن يكون بياخد ذنب أو بيتعرض بالأذى لأي حد، وهو فاكر إنه بيعمل خير".

شائعات لـ8 أشهر حول انفصال معز مسعود وشيري عادل

انتشرت شائعات منذ يناير 2019 بانفصال معز مسعود وشيري عادل، إلا أن الثنائي كان يردان عليها من خلال نشر صور أو فيديوهات تجمعهما عبر حساباتهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما نشرت شيري، خبر انفصالها رسميا عن زوجها مسعود، عبر خاصية ستوري عبر حسابها على "إنستجرام".

شيري عادل تنشر خبر طلاقها من معز مسعود على إنستجرام

وأعادت شيري عادل، نشر خبر صحفي يؤكد انفصالهما، وجاء فيه أن المقطع الذي نشرته مع مسعود منذ فترة، كان بعد انفصالهما، خاصة أنهما لا يزالان يحتفظان بعلاقة إنسانية وطيدة.