فيديو.. حفل غنائي لـ مغني راب شهير في الجزائر يتحول إلى مأساة

تحول حفل غنائي في الجزائر إلى مأساة بعد أن لقي 5 أشخاص مصرعهم، ليل الخميس، في الجزائر، وأصيب العشرات.

الحادث وقع نتيجة التدافع خلال حفل موسيقي لمغني الراب، عبد الرؤوف الدراجي، الشهير باسم "soolking"، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وأقيم الحفل في استاد رياضي في العاصمة الجزائر، حيث وصل عدد الحضور إلى نحو 20 ألفا، ويعتبر هذا هو اللقاء الأول لـ"soolking" المقيم في فرنسا مع جمهور بلاده منذ اكتساحه الساحة الفنية.

#Algerie On déplore 5 morts au concert de #Soolking et plus de 20 blessés en raison d'une violente bousculade à l'extérieur du stade qui se serait produite car des fans munis de leur ticket n'auraient pas pu accéder au concert#Alger #Algiers #Algeria pic.twitter.com/WGft0R0byu