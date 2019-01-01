نجم جديد يتصدر قائمة "فوربس" للممثلين الأعلى أجرا

تصدر نجم أفلام الأكشن دواين جونسون "ذا روك"، قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية السنوية لأعلى الممثلين أجرا في العالم.

ونقلت "سكاي نيوز" عن "فوربس" أن جونسون ربح ما يقارب من 89.4 مليون دولار، بين الفترة من يونيو 2018 إلى يونيو 2019.

وربح "ذا روك" هذا الرقم من أرباح أفلامه، وتقاضيه مبلغا ماليا عن كل حلقة من مسلسله "بالرز" الذي تنتجه شبكة "HBO"، يعادل 700 ألف دولار، وأرباح تصميماته للملابس والأحذية وسماعات الأذن مع شركة "أندر أرمر".

وجاء في المركزين التاليين لـ"ذا روك" في قائمة هذا العام، نجما فيلم "المنتقمون: لعبة النهاية" (أفنجرز)، الفيلم الذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ شباك التذاكر، كريس هيمسورث، صاحب شخصية "ثور"، بملاغ 76.4 مليون دولار، يليه روبرت داوني جونيور الذي لعب دور "أيرون مان"، بمبلغ 66 مليون دولار.

أما المركز الرابع، فاحتله ممثل بوليوود أكشاي كومار، برصيد 65 مليون دولار، وبعد في المركز الخامس نجم أفلام فنون القتال جاكي تشان بـ58 مليون دولار.

وقالت "فوربس" إن هذه الأجور، التي اعتمدت عليها في الترتيب، قبل خصم الضرائب، ولا تشمل الرسوم التي تُدفع للوكلاء والمدراء والمحامين.

ترتيب جونسون، المصارع السابق الملقب بـ"ذا روك"، كان في المركز الثاني في القائمة، خلال العام الماضي، بعد جورج كلوني، الذي حقق أرباحا كبيرة من مبيعات شركته لإنتاج مشروب "التكيلا".