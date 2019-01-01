بالصور.. أغلاها بـ5 ملايين جنيه.. أسطول سيارات محمد صلاح

يبدو أن نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي يعشق السيارات، ويملك أسطولا مرعبا منها، يتكون من 6 سيارات، كل واحدة منهم تتمتع بقدرات وسمات رهيبة.

يضم أسطول محمد صلاح ماركات عالمية، مثل مرسيدس وأودي وبنتلي، ويبلغ سعر أرخصها حوالي نصف مليون جنيه، وأغلاها حوالي 5 ملايين و450 ألف جنيه.

ونستعرض في السطور التالية، أسطول سيارات محمد صلاح، بحسب ما ذكرته صحيفة "صن" البريطانية.

بنتلي كونتينينتال GT

هذه السيارة هي أحدث إضافة في مجموعة سيارات محمد صلاح، وتعتبر من السيارات المفضلة للاعبي كرة القدم، إذ تحتل المركز الثاني بين السيارات الأكثر شراء بين لاعبي الدوري الإنجليزي.

يبلغ سعرها حوالي 160 ألف جنيه إسترليني (3.2 ملايين جنيه مصري)، وتتميز بتصميمات فاخرة من الداخل، بها مقاعد مريحة مكسية بالجلد الطبيعي، ومن ناحية الأداء، تبلغ سرعتها القصوى قرابة 340 كيلومترا/ الساعة، ومصنوعة في بريطانيا بمحرك V12.

لامبورجيني أفنتادور

سعر يبدء من 271 ألف جنيه إسترليني (5 ملايين و450 ألف جنيه)، ويمتلكها صلاح، كما يمتلك مثلها منافسه على الحذاء الذهبي الموسم الماضي بيير إيمريك أوباميانج.

تصل سرعتها القصوى إلى 218 ميلاً في الساعة، وهي سيارة إيطالية فائقة تُعد أسرع محرك في مجموعة محمد صلاح.

مرسيدس AMG GLE COUPE

مرسيدس AMG GLE COUPE يبدأ سعرها من 65 ألف إسترليني(مليون و300 ألف جنيه، وتتمتع بمحرك 3.0-liter twin-turbo V6 بقوة 367 حصان، إذ تعتبر الخيار الأفضل له للذهاب إلى ملعب التدريبات بميلوود والوصول في الوقت المناسب.

مرسيدس بينز SLS AMG ROADSTER

يبدأ سعرها من 176 ألف إسترليني (3 ملايين و540 ألف جنيه)، وهي واحدة من أغلى السيارات التي باعتها مرسيدس على الإطلاق، ولكن هذا لم يردع صلاح الذي يتقاضى 200 ألف إسترليني في الأسبوع.

صلاح أحب شكل سيارة ميرسيدس بينز SLS AMG ROADSTER، التي تتميز بمحرك V8 سعة 6.3 لتر وقوة 571 حصانا، ويمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 197 ميلاً في الساعة.

أودي Q7

تعد "أودي" دائمًا اختيارًا معقولًا عند شراء سيارة، يبدأ سعر هذه السياررة التي حصل عليها صلاح بعدما تألق أمام روما في دوري أبطال أوروبا، من 54 ألف إسترليني(مليون و87 ألف جنيه مصري).

الموثوقية والأداء هما شيئان تتباهى بهما عملاق السيارات الألمانية.

ويملك العديد من نجوم برشلونة البارزين سيارة Q7، منذ اتفاقية رعاية أبرمتها الشركة مع النادي.

تويوتا كامري

من السيارات التي اشتراها صلاح في بدايته، ويحتفظ بها حتى الآن في أسطوله، سيارة "تويوتا كامري"، متوسطة السعر، والتي تكلف حوالي 29 ألف إسترليني (580 ألف جنيه مصري).

من الصعب مقارنة "كامري" بسيارات صلاح الأخرى في الأداء، ولكن سرعتها القصوى تبلغ 111 ميلاً في الساعة.