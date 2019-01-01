عزيز الشافعي يرد عبر "الوطن" على تهمة خداع عمرو دياب في لحن يوم تلات

11:26 م | الأربعاء 21 أغسطس 2019
بوستر أغنية يوم تلات

بوستر أغنية يوم تلات

كتب: مصطفى الصبري

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رد الملحن عزيز الشافعي، ملحن أغنية "يوم تلات"، على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اتهموه بتكرار نفس "التيمة" الخاصة بلحن أغنية "علي المزيكا" للمغني أحمد جمال، الذي ألفه في 2017، مرة أخرى في أغنية يوم تلات، أحدث أغاني عمرو دياب، التي هي من ألحانه أيضا.

وقال الشافعي، لـ"الوطن"، إن لحن أغنية عمرو دياب الجديدة غير مكرر، ونفى كل ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاجموا الشافعي، إذ كتب حساب على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يحمل اسم "أيويا": "دا لحن أغنية علي المزيكا للمطرب أحمد جمال (#يوم_تلات)".

وقال حساب على موقع "فيسبوك" باسم "هيثم جابر": "هو محدش واخد باله إن لحن أغنية يوم تلات مسروق من علي المزيكا لأحمد جمال؟"، وعلقت صفحة باسم "عالم أحمد جمال"، "يوم تلات 2019& علي المزيكا 2017.. اللحن هو هو، إيه ده يا هضبة".

"بيغني لشيرين رضا وزينة ودينا"..الهضبة يشعل مواقع التواصل بـ"يوم تلات" 

وكشف الشافعي كواليس تلحين أغنية يوم تلات قائلا: "اتعملت في قاعدة بيني وبين تامر حسين، مؤلف الأغنية، وأسامة هو اللي سمعها لعمرو وعجبته جدا ورد فعله كان سريع وسجلها وغناها".

ويوم تلات، للهضبة عمرو دياب، هي أحدث أغانيه، وصدرت أمس، وهي من كلمات تامر حسين، ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.

وأغنية "علي المزيكا" هي أغنية للمطرب أحمد جمال، صدرت عام 2017، وهي من ألحان وكلمات عزيز الشافعي، وتوزيع هاني يعقوب.

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