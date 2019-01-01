بالشروط.. مسابقة جديدة من تركي آل الشيخ والجائزة سيارة موديل 2019

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، اليوم، عن مسابقات فنية أو رياضية على فترات متباعدة خلال الفترة المقبلة لجمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.
وكتب "آل الشيخ"، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، "إخواني وأخواتي في الوطن العربي والعالم. سأبدأ في الصفحة من اليوم، وعلى فترات متباعدة بمسابقة رياضية أو فنية، وستكون هناك جائزة قيمة إن شاء الله تسعدكم للمحظوظ الذي سيتم اختياره، الجائزة عبارة عن سيارة موديل 2019".
وأوضح رئيس هيئة الترفيه السعودية أن شروط المسابقة ستكون على النحو التالي:
1. الإجابة الصحيحة على السؤال
2. عمل لايك وشير لهذا البوست
3. متابعة الحسابات التالية في وسائل السوشال ميديا بـ"فولو".
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