بالشروط.. مسابقة جديدة من تركي آل الشيخ والجائزة سيارة موديل 2019

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، اليوم، عن مسابقات فنية أو رياضية على فترات متباعدة خلال الفترة المقبلة لجمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وكتب "آل الشيخ"، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، "إخواني وأخواتي في الوطن العربي والعالم. سأبدأ في الصفحة من اليوم، وعلى فترات متباعدة بمسابقة رياضية أو فنية، وستكون هناك جائزة قيمة إن شاء الله تسعدكم للمحظوظ الذي سيتم اختياره، الجائزة عبارة عن سيارة موديل 2019".

وأوضح رئيس هيئة الترفيه السعودية أن شروط المسابقة ستكون على النحو التالي:

1. الإجابة الصحيحة على السؤال

2. عمل لايك وشير لهذا البوست

3. متابعة الحسابات التالية في وسائل السوشال ميديا بـ"فولو".

الحسابات التي وضعها:

1. حسابي في تويتر: https://twitter.com/Turki_alalshikh2.

حسابي في الانستقرام: https://instagram.com/turkialalshik3.

حسابي في الفيسبوك: https://www.facebook.com/Turkialalshik/4.

حساب نادي ألميريا بالأسباني في تويتر: https://twitter.com/U_D_Almeria5.

حساب نادي ألميريا بالعربي في تويتر: https://twitter.com/UDAlmeria_Arab6.

حساب نادي ألميريا في الفيسبوك: https://www.facebook.com/udalmeriasad/7.

حساب نادي الميريا في الإنستجرام: https://instagram.com/udalmeria?igshid=1iacquys9bij8.

قناة نادي ألميريا في اليوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UCmEvpX91oYzK06KqopnGvjA9.

حساب شركة فيولين في تويتر: https://twitter.com/Violin_ENT10.

حساب شركة فيولين في فيسبوك: https://www.facebook.com/ViolinEntertainment/11.

قناة شركة فيولين في يوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UChajZzwUuhgEPgib0ykmX-w

كما أعلن "آل الشيخ" عن أول مسابقة، وهي توقع نتيجة مباراة ألميريا وريسينق سانتاندر المقبلة، والتي ستقام يوم 24 أغسطس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن تدخل جميع التوقعات الصحيحة والمطابقة للشروط فيما يتعلق بمتابعة الحسابات في السحب على السيارة.

ولفت "آل الشيخ"، إلى أن آخر موعد لقبول التوقعات هو قبل بداية المباراة.