مبرمج يكشف عن سبب الزيادة المرعبة لعدد المواقع الإلكترونية

10:18 م | الأربعاء 21 أغسطس 2019
أرشيفية

أرشيفية

كتب: حسن شحاتة

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شهدت المواقع الإلكترونية العالمية زيادة مرعبة في عددها، بعدما وصلت إلى 1.71 مليار موقع، ومن المنتظر زيادتها خلال الفترة المقبلة- وفقًا لإحصائيات متتبع الإنترنت Internet Live Stats.

وكشف مصطفى وحيد، مبرمج مواقع في إحدى الشركات، عن سبب زيادة عدد المواقع الإلكترونية بهذه الطريقة، مؤكدًا أن زيادتها ترجع إلى عدة أسباب يأتي على رأسها الزيادة السكانية، والتطور التكنولوجي الذي جعل الأشخاص يرغبون في تلبية احتياجاتهم بأقل جهد ممكن من خلال عمل موقع إلكتروني يساعدهم في ذلك، فضلًا عن زيادة عدد المبرمجين.

وأضاف وحيد لـ"الوطن"، أن احتياجات الأشخاص تتمثل في تقدم المستخدمين للمواقع لطلب تصميم موقع يلبي احتياجاتهم مثل المواقع الإخبارية، ومواقع التسويق التي يسعى المستخدم من خلالها إلى ترويج بعض السلع لبيعها، وتستخدمها الشركات أيضًا في عرض منتجاتها للمستهلك.

وتابع مصطفى: "يقوم البعض أيضًا بطلب بعض المواقع الخاصة بتعليم الكورسات لتنزيل الفيديوهات عليها، كما تقوم العديد من الشركات بطلب تصميم "Website Application" وهو موقع خاص بعملاء الشركة فقط يخدم متطلباتهم مثل طلب الأجازات أو تطبيق الخصومات وغير ذلك ولكنه غير متاح للأشخاص خارج الشركة، وهو من ضمن الأشياء التي تساعد على زيادة عدد المواقع لأنه يدخل في إحصائية عدد المواقع الإلكترونية، لذلك يسعى المبرمجين لمعرفة متطلبات المستخدم التي تقدم له راحة أكبر من أجل عمل موقع إلكتروني خاص بها".

وواصل مصطفى: "من عوامل ارتفاع عدد المواقع الإلكترونية أيضًا هو زيادة عدد المبرمجين، حيث قمت بعمل أكثر من 60 موقعًا إلكترونيًا خلال عام ونصف فقط"، مشيرًا إلى أنه يتوقع زيادة عدد المواقع الإلكترونية أكثر من ذلك في ظل احتياجات الأشخاص لمتطلبات جديدة دائمًا تجعل عملهم يتوافر على عنصري السهولة والسرعة".

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