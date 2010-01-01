لقطات لا تنسى في مباريات الزمالك والمقاصة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره مصر المقاصة، يوم الأربعاء المقبل 28 أغسطس الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن إطار الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وتشهد مباريات الزمالك والمقاصة دائمًا إثارة كبيرة بين الفريقين سواء نتائج كبيرة أو انسحاب واعتراضات، ونرصد لكم في التقرير التالي أبرز اللقطات التي لا تنسى بينهما، وأبرزها تهديد رئيس نادي الزمالك بالانسحاب من الدوري عقب رفض جهاد جريشة احتساب ركلة جزاء للفارس الأبيض في موسم 2017.

نتائج كبيرة بين الزمالك والمقاصة

شهدت أكبر نتائج الفريقين دخول 7 أهداف، عندما التقى الفريقان للمرة الأولى بالدوري المصري في عام 2010، ليفوز الزمالك بصعوبة بالغة في مبارة مثيرة للغاية أنتهت بنتيحة 4-3، في ظل ظهور لنجم المقاصة الموهوب حينها ولاعب الزمالك الحالي أيمن حفني، حيث تقدم الفريق الفيومي في النتيجة بهدفين عن طريق أيمن حفني وأيمن كمال، قبل أن يدرك الزمالك التعادل بهدفي شيكابالا وأحمد جعفر، قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تواصلت الإثارة في المباراة بتقدم المقاصة مرة أخرى بهدف حسين حمدي، ليعود الزمالك ويقلب الطاولة بهدفين أحرزهما أحمد جعفر ومحمود فتح الله.

وجاءت ثاني أكبر النتائج بين الفريقين في الموسم الماضي بالدوري، عندما سحق الزمالك المقاصة بأربع أهداف مقابل هدف، وتناوب على أهداف الزمالك كلاً من محمود علاء، وفرجاني ساسي "هدفين" لكلاً منهما، بينما سجل باولين فوافي هدف الفريق الفيومي الوحيد.

انسحاب واعتراضات على التحكيم

وتواصل الجدل بين الفريقين، في موسم 2011 ولكن هذه المرة بسبب التحكيم، حيث واجه ياسر محمود حكم المباراة، موجة غضب من الاعتراضات من جانب لاعبي الزمالك، بسبب إلغاء هدف محمد عبد الشافي بداعي التسلل، بالإضافة لعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك بعدما لمست الكرة يد حسين حمدي داخل منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الفيومي بهدف نظيف أحرزه عمر نجدي.

وفي موسم 2015، تصدر إبراهيم نورالدين حكم المباراة المشهد، عندما احتسب ركلتي جزاء مشكوك في صحتها، كانت الأولى لصالح مصطفى فتحي، سجلها عمر جابر بنجاح، والأخرى للمقاصة لصالح أحمد الشيخ سددها هاني سعيد بنجاح، وذلك بعدما كان أحمد الشيخ تقدم في النتيجة للمقاصة، لتنتهي المبارة بتفوق الفريق الفيومي بنتيجة 2-1، ليقوم لاعبي الزمالك حينها بالاعتراض على عدم احتساب ركلتي جزاء في اللقاء المثير.

واستمرت أزمات الفريقين التحكيمية، بعدما شهدت مباراتي الدور الأول والثاني لعام 2016 اعتراضات كثيرة، كان الاعتراض من جانب لاعبي المقاصة في المباراة على طول الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما أحرز الزمالك هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وفي أكبر المشاكل بين الفريقين بموسم 2017، اعترض لاعبو الزمالك على حكم المباراة جهاد جريشة، بسبب عدم احتساب ركلة جزاء للزمالك، اعترض عليها بشدة مرتضى منصور رئيس النادي، عقب المباراة وهدد بالانسحاب من الدوري، بعد خسارة الزمالك بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات، ولكن مبارة الدور الثاني كانت أكثر إثارة بعدما انسحب الزمالك من المباراة بعدما اتفق الفريقان على تأجيل المباراة ليرفض اتحاد الكرة الأمر بعد ذلك، ليذهب المقاصة للمباراة في ظل رفض الزمالك خوض المباراة، ليتم احتساب اللقاء لصالح الفريق الفيومي بهدفين دون مقابل.

أهداف مباريات الزمالك والمقاصة في الدقائق الأخيرة

لم تتوقف إثارة المباريات بين الزمالك والمقاصة على الاعتراضات والانسحاب والنتائج الكبيرة فحسب، بل امتد الأمر للأهداف الحاسمة في الدقائق الأخيرة، والتي بدأت عام 2016، بعدما سجل الزمالك هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-2.

وفي 2017، انتهى اللقاء بنتيجة 3-1 لصالح المقاصة، حيث أحرز حسين الشحات الهدف الثالث للفريق الفيومي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتكرر نفس السيناريو عام 2018، بعدما أحرز أحمد سامي هدف المباراة الوحيد للمقاصة، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.