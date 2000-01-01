الأطباء يزيلون حوالي 2000 حصوة من معدة سيدة في تايلاند

07:27 م | الأربعاء 21 أغسطس 2019
الحصوات التي أخرجها الأطباء

الحصوات التي أخرجها الأطباء

كتب: مصطفى الصبري

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اندهش الأطباء في تايلاند بعدما وجدوا ما يقرب من 2000 حصاة في معدة امرأة مسنة، تبلغ من العمر 60 عاما.

في البداية، ذهبت المرأة، التي لم يكشف عن اسمها، إلى المستشفى، في وقت سابق من هذا الشهر، لأنها كانت تعاني من الإمساك وألم في بطنها، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ثم أجرى الأطباء في منطقة نونغ خاي في تايلاند، فحصًا ووجدوا مئات الحصوات المرارية داخل المرارة، ولم يكونوا متأكدين تمامًا من عدد هذه الحصوات الموجودة داخل معدة المرأة.

أجرى الأطباء في مستشفى "ثابو كراون برينس" عملية إزالة الحصوات من معدة المرأة ذات الـ60 عامًا، بالأمس، واستخدموا منظار البطن، أنبوب طويل ورقيق مع كاميرا صغيرة للنظر داخل بطنها والعثور على الحصوات.

أحصى الفريق الطبي المسؤول عن الحالة، عدد الحجارة التي وجدوها داخل معدة المرأة، واستغرق ذلك حوال 40 دقيقة، ووجدوا أنها 1898 حصوة، بأحجام مختلفة.

وأكد واتانا باريزري، مدير المستشفى، أنهم لم يواجهوا مثل هذا العدد الكبير من الحصى المرارية من قبل، مضيفا "كشف الفحص أنها كانت تعاني من حصى في المرارة، لكننا لم نعرف عددهم حتى العملية".

يمكن أن يكون سبب الحصوات هو زيادة الكوليسترول في الجسم، وقد تؤدي إلى العديد من الأعراض الخطيرة، وهي عبارة عن كتل من المواد غير المهضومة، يمكن أن تشبه حبيبات الرمل أو الحصى الكبيرة.

وعلى الرغم من كثرة عدد الحصوات في معدة المرأة التايلاندية، فإنها ليست صاحبة الرقم القياسي العالمي، ففي عام 1987، أزال الجراحون في ساسكس ببريطانيا 23 ألف و530 حصوة من معدة امرأة تبلغ من العمر 85 عامًا.

 

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