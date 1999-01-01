"السلسلة حصدت جوائز أوسكار".. الإعلان عن جزء رابع من فيلم Matrix

02:40 ص | الأربعاء 21 أغسطس 2019
فيلم Matrix

فيلم Matrix

كتب: مصطفى الصبري

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يبدو أن سلسلة أفلام "Matrix" لم تنتهِ بعد، إذ تم الإعلان رسميا عن التحضير إلى جزء رابع منه، يشارك فيه كيانو ريفز وكاري آن موس إلى أدوارهم كنيو وترينيتي.

الجزء الجديد من Matrix سيكون من تأليف وإخراج لانا واشوفسكي بمفردها، بعد أن عملت في الأجزاء الثلاثة السابقة من الفيلم مع شقيقتها ليلي، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويبدأ العمل في الفيلم عام 2020، من إنتاج وتوزيع شركتي "Warner Brothers Pictures" و"Village Roadshow Pictures".

وأعلن توبي إميريش، رئيس مجموعة "Warner Brothers Pictures" عن الجزء الرابع من "Matrix ، قائلا إنه الجزء الأخير.

وتابع "سعداء بالعمل مع لانا، فهي صاحبة رؤية حقيقية، صانعة أفلام إبداعية فريدة وأصلية، ونحن مسرورون لأنها تكتب وتخرج وتنتج هذا الجزء الجديد من Matrix".

كتب ثلاثية Matrix وأخرجها لانا وشقيقتها ليلي ، وبدأت في عام 1999 بإصدار The Matrix، ثم The Matrix Reloaded، وبعده The Matrix Revolutions، وكلاهما صدر في عام 2003.

وحصلت سلسلة أفلام Matrix على العديد من جوائز الأوسكار، وعلى المستوى التجاري، حققت الأفلام الثلاثة معًا أكثر من 1.6 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي.

يتحدث الفيلم عن عالم افتراضي يسمى "المصفوفة"، صنعه آلات حاسوبية واعية من أجل إخضاع الإنسان لاستخدامهم كبطاريات أو مولدات طاقة لصالحهم، من خلال عملية إدخال الكائنات البشرية ضمن برنامج "المصفوفة"، الذي يجعل البشر يعيشون ضمن هذا الواقع الافتراضي.

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