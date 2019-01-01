كلاكيت تاني مرة.. محمد رمضان يحيي "أقوى حفلة" في الساحل

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفله الجديد المقرر إقامته في إحدى القرى السياحية الموجودة في الساحل الشمالي، يوم الجمعة المقبل، 23 أغسطس.

وأعلن محمد رمضان، عن حفل الساحل الشمالي، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، كما كشف عن كل تفاصيله.

وكتب محمد رمضان: "ميعادنا إن شاء الله يوم الجمعة المقبل 23 أغسطس، وأقوى حفلة في الساحل.. استنوا مفاجآت الحفلة، وثقة في الله نجاح".

وأضاف محمد رمضان، أن أبواب الحفل تفتح في الساعة التاسعة، كما أعلن عن أسعار التذاكر، في 4 فئات: "200 جنيهً، 500 جنيه (نفدت)، 750 جنيها، ألف جنيه".

"أقوى حفلة".. هو شعار محمد رمضان المفضل في حفلاته، فالأولى، التي أقامها في شهر مارس الماضي، أعلن عنها عبر فيس بوك تحت شعار "أقوى حفلة في مصر".

وكتب محمد رمضان- وقتها-: "قريب جدًا هقولكم ميعاد ومكان أقوى حفلة في مصر"، مضيفا: "وكذلك ميعاد أغنية فيروس، وشوية مفاجآت تانية".

ووافقت نقابة المهن الموسيقية، على منح التصاريح الخاصة بحفل الفنان محمد رمضان في الساحل الشمالي، يوم الجمعة، 23 أغسطس، بصفته عضوا بنقابة المهن التمثيلية.

وبعد حفلة محمد رمضان الأولى (أقوى حفلة في مصر)، أثيرت حالة من الجدل بسبب ظهوره "عاري الصدر" سواء، حتى أن أحدا قد تقدم بشكوى ضده حول هذا الأمر، إلى نقابة المهن الموسيقية، وهو ما أشارت إليه الأخير في بيانها، اليوم الثلاثاء، عن موافقتها منحه تصريح حفلة الساحل.

محمد رمضان يحصل على تصاريح حفل الساحل

وقالت النقابة في بيانها: أن الموافقة تمت بناء على خطاب من النقيب الدكتور أشرف زكي، بعد أن تعهد فيه محمد رمضان بالظهور على المسرح بالشكل اللائق بما لا يتعارض مع قواعد النظام العام".