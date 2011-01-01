الكلب الوفي.. "نيرو" يموت بعد وفاة صاحبه بـ15 دقيقة

07:07 م | الثلاثاء 20 أغسطس 2019
الشاب الأسكتلندي "ستوارت" مع كلبه المخلص "نيرو"

الشاب الأسكتلندي "ستوارت" مع كلبه المخلص "نيرو"

كتب: شريف محمد فريد

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توفي "ستوارت هاتشيسون"، البالغ من العمر 25 عاماً، متأثراً بإصابته بسرطان المخ، في منزله باسكتلندا، بعد أن كان قد طلب من أمه وزوجته أن يتم نقله من المستشفى إلى منزل والدته، لأنه يريد أن يموت في نفس المكان الذي ولد فيه، بحسب ما نقله الموقع الإلكتروني لجريدة "ديلي ميل" البريطانية.

بعد وفاة "ستوارت" بحوالي 15 دقيقة، تم العثور على "نيرو"، الكلب الـ"بولدوج" المفضل لـ"ستوارت"، ميتاً عند الطبيب البيطري، بسبب كسر في العمود الفقري.

وكان "ستوارت" يمتلك ثلاثة كلاب، لكن "نيرو" كان صديقه الدائم وأقربهم إلى قلبه، بالإضافة إلى كلبين آخرين، هما الكلبة "نارا"، والكلبة الصغيرة "آميليا".

"ستوارت" كان قد تم تشخيص إصابته بورم في المخ، سنة 2011، وتعرض لانتكاستين عامي 2014 و2018، بسبب انتشار السرطان لعظامه.  وتمت خطبته بـ"دانييل" سنة 2017، بعد أربع سنوات من المواعدة، وتزوجا في يناير 2019.

بدأ "ستوارت" العلاج الكيميائي نهاية عام 2018، وكان يخضع للفحوصات كل ثلاثة أشهر، حتى أعلن الأطباء بعد إجراء الفحوصات في شهر مارس أن حالته تشهد تقدماً ملحوظاً، ما شجع "ستوارت" وزوجته على السفر لإسبانيا كنوع من الترفيه.

شعر "ستوارت" أثناء السفر بألم في يده، وأخبره الأطباء أنه شئ لا يدعو للقلق، إلا أنه في شهر يونيو امتد الألم ليشمل ذراع "ستوارت" كله، وعند إجراء الفحوصات في شهر يونيو، اكتشف الأطباء أن السرطان قد امتد ليشمل مخ "ستوارت" بالكامل، وبعض العظام في جسده، بما فيها عظم الحوض.

والدة "ستوارت" أكدت أنهم كانوا يعلمون بقرب أجل "ستوارت"، إلا أنهم مازالوا يشعرون بالصدمة والحزن الشديد لفراقه، خاصة مع حرص "ستوارت" على أن يموت في منزل والدته.

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