الرفاهية لا تأتي بسهولة.. كريستيانو رونالدو يعلم ابنه درسا عن الحياة

حاول لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو تعليم ابنه كريستيانو جونيور، درسًا، وهو أن الرفاهية لا تأتي بسهولة، فاصطحبه في زيارة إلى المكان الذي نشأ فيه.

وتفاجأ جونيور من حياة والده السابقة، قبل أن يصبح أسطورة كرة القدم ويتصدر عناوين الصحف الأجنبية، وفقا لموقع "سكاى نيوز".

وفي لقاء مع قناة "تى في آي" بالتلفزيون البرتغالي، قال رونالدو إن ابنه شعر بالذهول، عندما رأى حياة والده الفقيرة التي عاشها خلال طفولته، موضحًا أن ابنه كان متشوقا ليشاهد أين ترعرع، "لقد زرت جزيرتي ماديرا معه، ورأيت أشخاصا نشأت معهم".

وأضاف الهداف: عندما دخلت غرفتي القديمة مع ابني، سأل بدهشة: أبي هل كنت تعيش هنا؟ لم يكن يصدق أن هذا منزلي.

وأوضح رونالدو أنه يحاول تعليم ابنه درسًا، أن الحياة الرغدة والسيارات لا تأتي بالأموال، بل تحتاج إلى الاجتهاد والعمل والمعاناة والتضحيات، ليحصل المرء على كل ما يريد.

وهاجر رونالدو بعمر 12 عاما من جزيرة ماديرا، إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، لينضم إلى أكاديمية سبورتنج لشبونة، قبل أن يقتحم عالم النجومية بانتقاله إلى مانشستر يونايتد.