الرفاهية لا تأتي بسهولة.. كريستيانو رونالدو يعلم ابنه درسا عن الحياة

06:50 م | الثلاثاء 20 أغسطس 2019
كريستيانو رونالدو مع ابنه

كريستيانو رونالدو مع ابنه

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

بالفيديو| مهارات نجل كريستيانو رونالدو الكروية تبهر رواد تويتر

بالفيديو| مهارات نجل كريستيانو رونالدو الكروية تبهر رواد تويتر

كريستيانو رونالدو لاعب الأسبوع بدوري أبطال أوروبا

كريستيانو رونالدو لاعب الأسبوع بدوري أبطال أوروبا

بالفيديو| كريستيانو رونالدو يتعرض لموقف محرج في مواجهة ساسولو

بالفيديو| كريستيانو رونالدو يتعرض لموقف محرج في مواجهة ساسولو

والدة كريستيانو رونالدو تدافع عن نجلها ضد ادعاءات الاغتصاب

والدة كريستيانو رونالدو تدافع عن نجلها ضد ادعاءات الاغتصاب

حاول لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو تعليم ابنه كريستيانو جونيور، درسًا، وهو أن الرفاهية لا تأتي بسهولة، فاصطحبه في زيارة إلى المكان الذي نشأ فيه.

وتفاجأ جونيور من حياة والده السابقة، قبل أن يصبح أسطورة كرة القدم ويتصدر عناوين الصحف الأجنبية، وفقا لموقع "سكاى نيوز".

وفي لقاء مع قناة "تى في آي" بالتلفزيون البرتغالي، قال رونالدو إن ابنه شعر بالذهول، عندما رأى حياة والده الفقيرة التي عاشها خلال طفولته، موضحًا أن ابنه كان متشوقا ليشاهد أين ترعرع، "لقد زرت جزيرتي ماديرا معه، ورأيت أشخاصا نشأت معهم".

وأضاف الهداف: عندما دخلت غرفتي القديمة مع ابني، سأل بدهشة: أبي هل كنت تعيش هنا؟ لم يكن يصدق أن هذا منزلي.

وأوضح رونالدو أنه يحاول تعليم ابنه درسًا، أن الحياة الرغدة والسيارات لا تأتي بالأموال، بل تحتاج إلى الاجتهاد والعمل والمعاناة والتضحيات، ليحصل المرء على كل ما يريد.

وهاجر رونالدو بعمر 12 عاما من جزيرة ماديرا، إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، لينضم إلى أكاديمية سبورتنج لشبونة، قبل أن يقتحم عالم النجومية بانتقاله إلى مانشستر يونايتد.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

"رفضوا توفير أتوبيس فذهبنا مشيا".. مدرب نيجيريا يكشف كواليس "الجدعنة" مع ناشئي اليد

"رفضوا توفير أتوبيس فذهبنا مشيا".. مدرب نيجيريا يكشف كواليس "الجدعنة" مع ناشئي اليد

مدرب منتخب نيجيريا الذي ساند منتخب مصر أمس في نهائي كأس العالم لناشئي اليد يتحدث إلى "الوطن".
هل صعد قدماء المصريين إليه.. العثور على "تابوت فرعوني" في المريخ

هل صعد قدماء المصريين إليه.. العثور على "تابوت فرعوني" في المريخ

عثرت وكالة ناسا على صور تكشف وجود تابوت لدفن الموتى على سطح المريخ، بالتزامن مع اكتشاف تماثيل فرعونية، مما يثير نقاش حول طبيعة قدماء المصريين
يهلك البطارية.. خطأ شائع يقع فيه مستخدمي آي فون

يهلك البطارية.. خطأ شائع يقع فيه مستخدمي آي فون

عرض خبراء تقنيين أسباب ضعف بطارية هاتف آي فون، وأشاروا إلى سبب قاتل يرتكبه الكثيرون في هواتفهم
سرق البطارية 3 مرات.. لص يستنجد بضحيته بعد تغيير مكانها: "أخوك مزنوق"

سرق البطارية 3 مرات.. لص يستنجد بضحيته بعد تغيير مكانها: "أخوك مزنوق"

واقعة طريفة تعرض لها مواطن بمدينة الحسينية في محافظة الشرقية، بعدما سرق أحد اللصوص بطارية سيارته
صور.. حالة فريدة.. أم "برحمين" تنجب توأمين بينهما 77 يوما

صور.. حالة فريدة.. أم "برحمين" تنجب توأمين بينهما 77 يوما

وضعت أم من كازاخستان توأما بين كل منهما 77 يوما، وهذا بسبب حالة نادرة تدعى "رحم الديلفي".