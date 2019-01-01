"جهاز فني كامل يا خطيب".. نصائح الأهلاوية لاستعادة هيبة "الأحمر"

بعد إقالة مارتن لاسارتي منذ أيام، وتعيين محمد يوسف مدربا مؤقتا لفريق الكرة الأول لنادي الأهلي، بعد الهزيمة التي تلقاها من فريق بيراميدز، خرجت العديد من المطالبات من قبل جمهور المارد الأحمر والتي تناشد إدارة النادي بتتعيين جهاز فني جديد بالكامل سريعا.

ودشن رواد موقع التغريدات القصير، هاشتاج بعنوان "جهاز_فني_كامل_ياخطيب" والذي تصدر قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا عبر تويتر، مطالبين محمود الخطيب رئيس النادي للاستجابة لمطالبهم، لكي يعود للأهلي هيبته ويعود لحصد البطولات حاصة الأفريقية التي غابت عن النادي منذ 9 أعوام.

جورجوس دونيس

وجاءت العديد من التعليقات ترشح أسماء لمدربين يرون أنهم يصلحون لقيادة الفريق، فقال أحد رواد "تويتر" إن المدرب اليوناني جورجوس دونيس هو من يصلح لإدارة الأهلي الفنية معلقا: "جهاز فني كامل يا خطيب كفاية عك وتأليف لحد كده، الراجل ده فيه كل المواصفات اللي إحنا بندور عليها، شخصية قوية جدا جدا جدا خططي من الطراز الفريد بيدير ماتشات كويس جدا جدا وبيبان شغله بأي قماشة معاه لا فلان ولا علان عايز تشتغل على نضافة مفيش غيره جورجوس دونيس".

عماد النحاس

فيما اقترح مشجع "أهلاوي" آخر، تولي مدير فني مصري، مثل عماد النحاس كاتبا: "جربنا أجانب كتير درجة تانية من بعد الساحر جوزيه وكلهم فشلوا فشل ذريع وأفضل آداء كان مع المدرب المصرب فيها إيه لما نجرب ابننا المصري #عماد_النحاس؟".

ورفض أحد المشجعين وجود محمد يوسف في الجهاز الفني معلقا: "ياريت راس حربه قوي لا لمحمد يوسف في الجهاز الفني الجديد باستثناء سيد عبد الحفيظ".

وتعددت المطالب ضمن تعيين جهاز فني بالكامل للأهلي: "ياريت ندفع ونجيب مدرب كويس زي الصفقات اللي ملهاش لازمة اللي بنجيبها بملايين ومش بتعمل حاجة"، وطالب آخر بضرورة الابتعاد عن التعاقد مع مدربين من كوريا الجنوبية كاتبا: "ياريت نغير فكرنا في مدير الفني ونختار صح ولو مره علشان ولا مره عرفنا نجيب مدرب كويس في تلاتين سنه فاتوا غير مانويل جوزيه..عايزين مدرب عنده شخصية وفكر تكتيكي عالي وابعد عن مدربين أمريكا الجنوبية كلهم نصابين".

فيما جاءت رسائل دعم للنادي عبر الهاشتاج: "يا أهلي محدش زعلان منك.. كلنا زعلانين عشانك إوعي تفتكر .. ضياع بطولة هتغير مكانك: دا مكانك في قلوبنا وقلوبنا هي عنوانك بنحبك والحب نشاركك في افراحك وأحزانك".

وكانت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي برئاسة الدكتور طه إسماعيل، قررت أول أمس بحضورالخطيب، بعد الخروج من الكأس على يد بيراميدز، توجيه الشكر للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ومعاونيه الأجانب على الفترة التي تولى فيها القيادة الفنية، كما قررت اللجنة تكليف محمد يوسف بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة.