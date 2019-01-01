بيع قميص أوباما في مزاد بـ 120 ألف دولار

أوباما
كشفت دار المزادات "هيريتدج أوكشنز"، عن بيع قميص لرياضة كرّة السلّة كان للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في مزاد بسعر 120 ألف دولار.
وكان أوباما يرتدي القميص الذي يحمل الرقم 23 في الثامنة عشرة من العمر عندما كان في المدرسة الثانوية في بوناهو في هاواي، بحسب "سكاي نيوز".
وقدّر سعره قبل طرحه للبيع بحوالي 100 ألف دولار.
ويعرف أن الرئيس السابق باراك أوباما يهوى كرّة السلّة وقد شوهد مراراً وهو يمارس هوايته هذه عندما كان في البيت الأبيض، مع الطاقم الرئاسي أو زواره.
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