فيديو.. احتجاج طريف على الإهمال.. احتفال بعيد ميلاد "حفرة" في تونس

02:09 ص | الثلاثاء 20 أغسطس 2019
مجموعة من التونيسيين يحتفلون بعيد ميلاد "حفرة"

مجموعة من التونيسيين يحتفلون بعيد ميلاد "حفرة"

كتب: الوطن

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أقام مواطن تونسي احتفالا غريبا بعيد ميلاد "حفرة" موجودة في أحد شوارع البلاد، إذ أتمت يومها الـ30، مستعينا بفرقة موسيقية عزفت في الشارع أمام موقع "الحفرة".

هذا الاحتفال الطريف قام به المواطن التونسي بهدف الاعتراض على الإهمال الموجود هناك، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس مقطع فيديو مصور، يظهر فيه فرقة موسيقية تعزف مجموعة من أغاني أعياد الميلاد حول الحفرة الكبيرة، الموجودة في ضاحية الكرم الواقعة شمالي العاصمة تونس.

ونقلت "سكاي نيوز" عن وسائل إعلام محلية أن هذه الحفرة على هذا الوضع السيء منذ حوالي شهر تقريبا، ولم تتحرك البلدية لإصلاحها.

وقال رئيس البلدية فتحي العيوني في تصريحات إذاعية، إن سبب هذه الحفرة هو إشغالات تخص الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، وهي التي من المفترض أن تعمل على إصلاحها، وليس البلدية. 

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