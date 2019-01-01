"رفضوا توفير أتوبيس فذهبنا مشيا".. مدرب نيجيريا يكشف كواليس "الجدعنة" مع ناشئي اليد

حاملين أعلام منتخب مصر، ساروا في شوارع مقدونيا ساعة كاملة، على أقدامهم، من أجل الوصول إلى الملعب الذي يقام عليه مباريات مصر في كأس العالم لناشئي اليد، دعما للفراعنة.. إنهم أعضاء بعثة منتخب نيجيريا لناشئي كرة اليد، المشارك في مونديال مقدونيا 2019.

يحكي ناماني جوزيف إميكا، مدرب منتخب نيجيريا لناشئي كرة اليد، الذي سطع وهو يساند الفراعنة في نهائي البطولة، لـ"الوطن"، بداية الحكاية قائلا: "أنا صاحب الفكرة، طلبت من أعضاء الفريق أن نذهب لمساندة أشقائنا، وذهبنا خصيصا لمساندتهم في الملعب".

خرج المنتخب النيجيري من مونديال مقدونيا 2019 للناشئين مبكرا، لكنهم على مدار المبارتين الأخيريتين لمصر في البطولة، البرتغال في نصف النهائي، وألمانيا في النهائي، لم يغب أبطال نيجيريا عن التشجيع والمساندة من قلب الحدث.

إميكا الذي لم يزر مصر من قبل، وفريقه، لم يفكروا كثيرا لكي يدعمون الفراعنة، على الرغم من وجود كثير من الاعتبارات، فلم يكن هناك وسيلة تنقلهم من مكان إقامتهم إلى الملعب، ما اضطرهم للسير على الأقدام لساعة كاملة، "اللجنة المنظمة رفضت توفير أتوبيس لنقلنا إلى الملعب فسرنا على أقدامنا لدعم منتخب مصر".

بقدر ما سطع لاعبو منتخبنا مع كل هجمة وهدف يحرزونه، تألق الأشقاء النيجيريون في المدرجات وخطفوا قلوبنا ومسوا مشاعر الأخوة بحماسهم في التشجيع، الذي علله المدرب الوطني النيجيري بأن "المصريين أشقاؤنا في أفريقيا، يجب أن ندعمهم بكل ما أوتينا من قوة".

ويضيف إميكا "نحن لم تجمعنا أي علاقة صداقة بأعضاء الفريق المصري من قبل، ولم نكن نعرف بعضنا البعض، لكننا رأينا أنهم فريق جيد للغاية ووجب علينا أن ندعمهم حتى الفوز، وبعد المباراة ذهبنا جميعا وهنأنا اللاعبين".

عن حسم مصر لقب بطل العالم في اليد، وهو الإنجاز التاريخي غير المسبوق في هذه الفئة العمرية، اختتم أماني جوزيف إيمكا حديثه "إنهم رائعون جدا في هذه الرياضة، أنا فخور بهم جدا، وهم جعلوا الأفارقة جميعا فخورين في مجال كرة اليد".