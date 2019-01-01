"مهرجان الطماطم": هرس 20 طناً.. و"سيلفى" بالأحمر

09:33 م | الإثنين 19 أغسطس 2019
جانب من فعاليات المهرجان

جانب من فعاليات المهرجان

كتب: إنجى الطوخى

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شهدت مدينة «سان بطرسبرج» الروسية، اليوم احتفالاً غريباً من نوعه، هو مهرجان «الطماطم»، حيث قام المشاركون بقذف بعضهم بالطماطم فى استاد «كيروفتس»، والاستلقاء والنوم عليها.

المهرجان، حسب صحيفة «ديلى ميل»، مستوحى من المهرجان الإسبانى «لا توماتينا»، الذى يقام نهاية هذا الشهر فى مدينة صغيرة بالقرب من مدينة «فالنسيا»، وارتدى المشاركون به ملابس غير رسمية ورياضية، استعداداً لأكوام الطماطم التى سيتم إلقاؤها عليهم، والتى تزن 20 طناً.

الاحتفال الذى يصل إلى روسيا لأول مرة، قام المسئولون عن تنظيمه، بتوفير ثمار الطماطم للحاضرين، بأسعار لا تتجاوز 1400 روبل روسى، أو ما يعادل 14 جنيهاً إسترلينياً، ومعظمها تم شراؤها من جنوب روسيا، وقد أطلقوا عليها اسماً رمزياً «الحيتان القاتلة».

وبدأ المهرجان فى الثالثة عصراً، حيث ألقى المشاركون الطماطم فى الهواء، بينما قام بعضهم ببعض الحركات الغريبة خلال المهرجان، مثل التقاط صور «سيلفى»، أو فرد أذرعتهم كأنهم «ملائكة الطماطم».

وبعد الانتهاء، كانت أمام المشاركين الفرصة لتذوق المأكولات الإسبانية، ثم العودة إلى حمامات مائية للتخلص من آثار الطماطم، وكان آخر الفقرات الرقص والغناء فى حفل «ديسكو» جماعى. وقد استوحى هذا الاستخدام الغريب للطماطم من التقاليد الإسبانية، التى ترجع جذورها التاريخية إلى سقوط شخص كان يشارك بموكب فى مدينة «بونول» فى إسبانيا، وقد تسبب هذا فى غضب الحشود التى كانت حاضرة لمشاهدة هذا الموكب، فبدأت فى إلقاء الطماطم على الموكب، والتى كانت متوافرة فى أحد الأكشاك القريبة، عام 1945. وقد استمر هذا التقليد حتى عام 1950، حيث قامت السلطات بمنعه، ثم سمحت بعودته مرة أخرى عام 1957، بعد احتجاجات هائلة من السكان.

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