أبرزهم أصالة وعمرو أديب.. نجوم رفضوا اعتزال إليسا: "مو على كيفك"

بعد أقل من ساعة من إعلان المطربة اللبنانية إليسا اعتزالها الفن، وقولها إن الوسط الفني أصبح يشبه "المافيا"، احتلت الترند رقم 1 على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" بهشتاج "كلنا إليسا"، و"لا لاعتزال إليسا".

ولم يتوقف دعم اليسا، ومحاولات إثنائها عن قرارها من جمهورها ومعجبيها فقط، بل طالب عدد من النجوم وفناني الصف الأول، وإعلاميون عرب ومصريون بتراجع إليسا عن قرارها.

إعلاميون يطالبون بتراجعها

كان في مقدمة من طالبوا إليسا بالتراجع عن قرار اعتزالها الإعلامي عمرو أديب، حيث وجه لها رسالة قائلًا: "سيدتي العزيزة، بعض الناس لا يستطيعون الرحيل هكذا. قد تكون العبارة تاريخية ومستهلكة، لكن أنت لا تملكين نفسك، أنتِ ملك لنا جميعا من المحيط للخليج. لا تضيعي أيامك الذهبية في الغضب، بل استمتعي بنجاحك ومحبة الملايين".

أما حمد قلم، الإعلامي الكويتي، فكان رده مختصرًا، ومكونا من 3 كلمات "مو على كيفك".

وقالت الإعلامية وفاء الكيلاني: "اللي سكن قلوب الناس صعب يتشال منها إلا بأمرهم، طريقك عُمره ما كان سهل ومش انتي اللي تستسلمي، وما نَيل المطالب بالتمني ولكن تُؤخذُ الدنيا غِلابا".

فنانون يدعمون اليسا

كانت الممثلة المصرية منة شلبي أول الفنانين تعليقا على خبر اعتزال اليسا قائلة: "إليسا أنتِ فريدة من نوعك، روح تغني بشغف، تأثر، وقوة".

وتضامنت الفنانة رانيا يوسف قائلة: "من الصعب أن يقرر شخص محب للفن أن يتخلى عنه، إليسا أعلم انكي تواجهين محنة كبيرة ولكن خليكي واثقه إن جمهورك الكبير وراكي دائما وبيدعمك، قرار اعتزال الفن مش سهل علينا كلنا، غنائك وإحساسك الرائع لا يمكن الاستغناء عنه".

أما الفنانة سيرين عبد النور، فكتبت قائلة: "إليسا حبيبة قلبي وقلب الملايين كل فنان بيقطع بمرحلة صعبة بحياتو الفنية الله بيسمح فيها لسبب، بس ولا مرة تنسي من الله معه فمن عليه! نقي أغانيكي بكل حب بس نقيهن لأكتر من ألبوم لأن ابداً ما رح يكون الأخير".

وغردت الفنانة ماغي بوغصن، قائلة "قوتك وإصرارك بالحياة وشغفك ما رح يخلوكي تبعدي. حقك تزعلي وتعصبي بس كلنا منحبك وما نقبل تبعدي".

وقال الممثل المسرحي زياد عيتاني: "في ناس رح تقول عم تعمل دعاية، وفي ناس رح تطالبها ترجع وتتفاعل، أبعد من هيك هي شخصية إليسا المميزة، بالوسط الغنائي وبراته بتضل متصالحة مع حالها وهون الحلو".

مطربون يرفضون قرار اليسا بالاعتزال

وكتبت الفنانة أصالة على صفحتها الشخصية قائلة: "نعم هي معركة، فيها ما يؤلم وما لا نستطيع تحمّله في الكثير من الأحيان، خصوصاً لمنّ هو مثلك لا يريد أنّ تستعبده هذه المهنة، ولكنّكِ مُهمّة ومؤثّرة وصانعة ومحبوبة من ملايين النّاس، صوتكِ أصبح جزء من ذكريات كثيرين، وعلى أغنياتك أحبّة كثر اجتمعوا، ونحتاجك بيننا.. إليسا".

بينما علقت الفنانة الكويتية شمس: "إنتي أهم فنانة في العالم العربي ويكذب من يقول غير كدا من المجال".

وقال الملحن محمد رحيم: " قرار نزل علي كالصاعقة وفي حالة حدوث ذلك ستكون خسارة فادحة لكل الجماهير العربية، بل خسارة لكل تاريخ الفن المعاصر والحقيقة المؤلمة أنه بالفعل من يراقب بعض التفاصيل، التي تحدث حاليا في التعاطي مع الفنانين والمبدعين يجد حاله أخطر من المافيا بكثير والله".