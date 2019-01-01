"كيدهن عظيم".. زوجة تضع المخدرات في سيارة زوجها وتبلغ الشرطة

قررت سيدة أردنية التخلص من زوجها من خلال وضع مخدر في سيارته وإخبار إدارة مكافحة المخدرات لتوريطه وسجنه.

وأوقف مدعي أمن الدولة في الأردن سيدة وضعت مخدر في سيارة زوجها، بعد اعترافها، وفقا لموقع الإمارات اليوم.

وضعت الزوجة قطعة حشيش أحضرتها من أحد الأشخاص، تحت مقعد سيارة زوجها ثم أبلغت إدارة مكافحة المخدرات بوجود القطعة من أجل التخلص من زوجها.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوج في شرق عمّان، وبعد التحقيق في الحادثة ثبت لدى إدارة المكافحة أن الحادثة مدبرة وكيدية من قِبل الزوجة.

واعترفت الزوجة بعد استدعائها بأنها افتعلت القضية بقصد إدخال زوجها السجن والتخلص منه.