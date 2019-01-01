"تسبب الفشل الكلوي".. طبيب يحذر من تناول أدوية المضادات الحيوية والمسكنات دون استشارة

قال الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن جميع الأدوية لها مضاعفات في جسم الإنسان عند أخذها بالطريقة الخاطئة.

وشدد عبدالحميد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، على عدم تناول أيا من الأدوية إلا بعد استشارة الطبيب، مشيرا إلى أن تناول الأدوية بشكل خاطئ يسبب الكثير من الأمراض.

وأكد أمين صندوق نقابة الأطباء، أن مصر لديها الكثير من المصابين بالفشل الكلوي والكبدي الناتجين عن أخذ الأدوية الخاطئة وخاصة المضادات الحيوية والمسكنات لعدم استشارة الأطباء المتخصصين.

وأوضح أنه ليس شرطا أن تحصل على نفس الدواء حال إصابتك بنفس الدور المرضي الذي أصاب غيرك وحصل على دواء مخصص له، مشيرا إلى أنه قد ينتج بعض المتغيرات مثل تغير في حالة المريض أو اختلاف في السن وغيرها.