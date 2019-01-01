من البرونز للذهب.. 4 لاعبين بناشئي اليد فازوا مع الشباب بثالث العالم

01:42 ص | الإثنين 19 أغسطس 2019
منتخب ناشئي اليد

منتخب ناشئي اليد

كتب: عبدالرحمن قناوي

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إنجازان لكرة اليد المصرية خلال فترة لم تتجاوز العشرين يومًا، حيث نجح منتخب مصر للشباب في الفوز بالميدالية البرونزية خلالة بطولة العالم للشباب التي استضافتها إسبانيا، وذلك بعد الفوز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع 37-27 على البرتغال يوم 28 يوليو الماضي.

ومنذ ساعات قليلة، حقق منتخب مصر للناشئين لليد، بقيادة المدير الفني مجدي أبو المجد، إنجازًا جديدًا بالفوز ببطولة العالم للناشئين للمرة الأولى في تاريخ منتخبات الناشئين المصرية، بعد الفوز على ألمانيا في المباراة النهائية بنتيجة 32-28.

أربعة لاعبين كانوا عاملًا مشتركًا في الإنجازين، حيث وقع عليهم اختيار كل من طارق محروس المدير الفني لمنتخب الشباب للمشاركة في مونديال إسبانيا ضمن مرحلة سنية أكبر من أعمارهم، قبل أن يختارهم مجدي أبو المجد المدير الفني لمنتخب الناشئين للمشاركة في بطولة مقدونيا، ليعانقوا البرونز والذهب خلال 20 يومًا.

أول اللاعبين المشاركين في إنجازي كرة اليد أحمد هشام "دودو"، الحاصل على لقب صاحب لقب أفضل لاعب في بطولة الناشئين، يلعب في مركز قلب الدفاع، ويبلغ من العمر 19 عاما،ويدافع عن ألوان نادي هليوبوليس.

حسن وليد أفضل ظهير أيسر في بطولة العالم للناشئين في مقدونيا، البالغ من العمر 19 عاما، والذي يلعب في صفوف نادي الشمس، ثاني هؤلاء اللاعبين الذين شاركوا في إنجاز الحصول على برونزية كأس العالم للشباب في إسبانيا.

لاعبا الأهلي الحارس عبدالرحمن حميد ولاعب الدائرة ياسر محمد سيف، شاركا كذلك في حصول منتخب الشباب على برونزية العالم في إسبانيا، قبل أن يفوزا مع منتخب الناشئين بكأس العالم في مقدونيا.

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