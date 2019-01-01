من هنا بدأ الذهب.. قصة أول منتخب صنع الحلم العالمي في اليد قبل 26 سنة

01:43 ص | الإثنين 19 أغسطس 2019
منتخب مصر لليد

منتخب مصر لليد

كتب: عبدالرحمن قناوي

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إنجاز كبير حققه منتخب مصر للناشئين بكرة اليد، عقب الفوز ببطولة العالم للناشئين التي استضافتها مقدونيا، بالفوز في المباراة النهائية على منتخب ألمانيا بنتيجة 32-28، ليعيد للأذهان تتويج منتخب مصر للشباب بذهبية كأس العالم للشباب منذ أكثر من ربع قرن.

في عام 1993، وفي الفترة من 8 إلى 19 سبتمبر، استضافت القاهرة بطولة العالم للشباب، ليعقد الجمهور المصري على كتيبة المدرب التاريخي جمال شمس ومساعده محمد الألفي آمالًا عريضة في إسعاد المصريين وتحقيق إنجاز يكتب بحروف من ذهب في تاريخ كرة اليد المصرية.

جمال شمس اختار قائمة قوامها 17 لاعبًا هم، جوهر نبيل، وائل عبد العاطي، محمود حسين، شريف مؤمن، شريف أبو العباس، أشرف عواض، حازم عواض، حاتم خميس، عمرو الجيوشي، محمد عبد السلام، حسين محمود، ممدوح سليمان، أسامة عبد العظيم، حمادة النقيب، حمادة الروبي، ومجدي أبو المجد.

وعلى الرغم من البداية غير الموفقة، بالهزيمة من منتخب أيسلندا 25-26، إلا أن أبناء جمال شمس استعادوا توازنهم سريعًا، وحققوا انتصارًا تلو الآخر، حتى وصلوا للمباراة النهائية لملاقاة المنتخب الدنماركي، والفوز عليه بنتيجة 22-19، ليحققوا أفضل إنجاز للعبة جماعية في تاريخ مصر، بالتتويج ببطولة العالم للشباب.

منتخب الشباب المتوج بكأس العالم عام 1993، واصل التألق في المراحل السنية التالية، حيث وصل لأوليمبياد أتلانتا عام 1996، كما حصل على المراكز السابع والسادس والرابع في بطولات العالم، وفاز ببطولة أفريقيا كذلك.

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