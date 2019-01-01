صور.. حالة فريدة.. أم "برحمين" تنجب توأمين بينهما 77 يوما

11:48 م | الأحد 18 أغسطس 2019
ليليا كونوفالوفا وطفليها

ليليا كونوفالوفا وطفليها

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

رجل يترك عائلته بسبب حالة صحية نادرة: "بيتعصب من مضغ الطعام"

رجل يترك عائلته بسبب حالة صحية نادرة: "بيتعصب من مضغ الطعام"

اقتلاع 526 ضرسا وسنا من فم طفل.. والأطباء: حالة نادرة

اقتلاع 526 ضرسا وسنا من فم طفل.. والأطباء: حالة نادرة

بعد تخطي إيراداته 15 مليون جنيه.. نقاد عن "الفيل الأزرق": حالة نادرة

بعد تخطي إيراداته 15 مليون جنيه.. نقاد عن "الفيل الأزرق": حالة نادرة

حالة نادرة.. مهندس متقاعد يعيش عمره كله بنصف مخه اليمين فقط

حالة نادرة.. مهندس متقاعد يعيش عمره كله بنصف مخه اليمين فقط

اندهش الأطباء في كازاخستان بسبب حالة نادرة لأم أنجبت توأمين يفصل بينهما 11 أسبوعا، لأن لها رحم مزدوج، وهي حالة فريدة للغاية، تظهر مرة واحدة من بين كل 50 مليون حالة.

الأم التي وضعت التوأم على مرحلتين بين الواحدة والأخرى حوالي 3 أشهر، تدعى ليليا كونوفالوفا، وتبلغ من العمر 29 عاما، وتعيش في أورالسك بكازاخستان، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووضعت ليليا طفلها الأول في 24 مايو الماضي، وكانت أنثى، ثم أنجبت المولود الثاني، في 9 أغسطس الجاري، وكان ذكرا.

وعلقت وزارة الصحة في كازاخستان على الحالة بأن احتمال حدوث ولادة كهذه، هو حالة كل 50 مليون ولادة، وتعد ليليا هي الحالة الأولى في البلاد.

الحالة النادرة اسمها "رحم الديلفي"، وهو أن يكون للأم رحمين يحمل كل منهما طفل في نفس الوقت.

وتحكي ليليا عن شعورها عندما علمت أنها حالة نادرة، "صدمت، كنت قلقة للغاية على حياة طفليّ، خصوصا أنهما جاءا قبل الأوان. لكن الأطباء كانوا رائعين، وما فعلوه كان معجزة. أظهروا أنفسهم كمحترفين حقيقيين".

ويقول الأطباء، الذين أشرفوا على ليليا، التي لديها ابنة تبلغ من العمر 7 سنوات، إن حالتها "غير عادية".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

فتاة تستعيد بصرها في مكة.. ووالدها يتحدث: فقدته يوم عرفة.. وأكملت المناسك بدلا منها

فتاة تستعيد بصرها في مكة.. ووالدها يتحدث: فقدته يوم عرفة.. وأكملت المناسك بدلا منها

والد الفتاة المصرية العائد بصرها في المملكة العربية السعودية، يروي لـ"الوطن" تفاصيل اللحظات الصعبة
شتاء يستمر 10 سنوات.. ماذا يحدث للعالم بعد الحرب النووية؟

شتاء يستمر 10 سنوات.. ماذا يحدث للعالم بعد الحرب النووية؟

بناء على أساس توقعات الحرب النووية المحتملة بين روسيا والولايات المتحدة، نفذ علماء محاكاة لكيفية استجابة المناخ
بعضهم تزين بملابس الإحرام.. مشهد مهيب لتشييع 58 جنازة بالحرم المكي

بعضهم تزين بملابس الإحرام.. مشهد مهيب لتشييع 58 جنازة بالحرم المكي

فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تشييع 58 جنازة بالحرم المكي الشريف.
بعد ظهورها في شاطئ بالإسكندرية.. خطر الديدان على الإنسان وطرق العلاج

بعد ظهورها في شاطئ بالإسكندرية.. خطر الديدان على الإنسان وطرق العلاج

ظهور ديدان بأحد شواطئ الأسكندرية، أمر أدى إلى تشكيل لجنة من البيئة والصرف الصحي ومعهد علوم البحار، لمعاينته
بعد حكم حبسه.. تطور علاقة أحمد الفيشاوي بابنته لينا من الإنكار للندم

بعد حكم حبسه.. تطور علاقة أحمد الفيشاوي بابنته لينا من الإنكار للندم

بعد صدور قرار بحبسه لمدة شهر بسبب امتناعه عن دفع نفقة ابنته، نستعرض مراحل تطور علاقة أحمد الفيشاوي بابنته لينا من الإنكار إلى الاعتراف ثم الخلافات