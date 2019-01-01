صور.. حالة فريدة.. أم "برحمين" تنجب توأمين بينهما 77 يوما

اندهش الأطباء في كازاخستان بسبب حالة نادرة لأم أنجبت توأمين يفصل بينهما 11 أسبوعا، لأن لها رحم مزدوج، وهي حالة فريدة للغاية، تظهر مرة واحدة من بين كل 50 مليون حالة.

الأم التي وضعت التوأم على مرحلتين بين الواحدة والأخرى حوالي 3 أشهر، تدعى ليليا كونوفالوفا، وتبلغ من العمر 29 عاما، وتعيش في أورالسك بكازاخستان، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووضعت ليليا طفلها الأول في 24 مايو الماضي، وكانت أنثى، ثم أنجبت المولود الثاني، في 9 أغسطس الجاري، وكان ذكرا.

وعلقت وزارة الصحة في كازاخستان على الحالة بأن احتمال حدوث ولادة كهذه، هو حالة كل 50 مليون ولادة، وتعد ليليا هي الحالة الأولى في البلاد.

الحالة النادرة اسمها "رحم الديلفي"، وهو أن يكون للأم رحمين يحمل كل منهما طفل في نفس الوقت.

وتحكي ليليا عن شعورها عندما علمت أنها حالة نادرة، "صدمت، كنت قلقة للغاية على حياة طفليّ، خصوصا أنهما جاءا قبل الأوان. لكن الأطباء كانوا رائعين، وما فعلوه كان معجزة. أظهروا أنفسهم كمحترفين حقيقيين".

ويقول الأطباء، الذين أشرفوا على ليليا، التي لديها ابنة تبلغ من العمر 7 سنوات، إن حالتها "غير عادية".