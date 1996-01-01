متعودين على الإنجازات.. جهاز ناشئي اليد "أبطال من يومهم"

إنجاز كبير حققه منتخب مصر للناشئين لكرة اليد، بعد الفوز بكأس العالم التي استضافتها مقدونيا، بالفوز في المباراة النهائية على منتخب ألمانيا بنتيجة 32-28، لتصبح الميدالية الذهبية الثانية في تاريخ يد مصر، بعد الفوز بكأس العالم للشباب عام 1993.

الإنجاز الأكبر للناشئين بكرة لليد، جاء على أيدي جهاز فني اعتاد باستمرار على تحقيق الإنجازات، منذ الانطلاقة العالمية لكرة اليد المصرية في عام 1993، والتي فرض خلالها منتخب مصر نفسه بين كبار وعمالقة اللعبة، حيث يتكون الجهاز الفني للأبطال من كل من مجدي أبو المجد، مديرا فنيا، وحسين زكي مدربا، وحمادة الروبي مدربا لحراس المرمى.

مجدي أبو المجد وحمادة الروبي

مسيرة المدير الفني لمنتخب الناشئين ومدرب حراس المرمى متشابهة ربما يصل إلى حد التطابق، حيث تزاملا في جيل واحد بنادي الزمالك، واختارهما المدرب الأسطوري الراحل جمال شمس، لتمثيل مصر في بطولة العالم للشباب عام 1993.

الثنائي شاركا في الإنجاز الكبير، بالحصول على بطولة العالم للشباب، ليستمرا بعد ذلك في مسيرة الإنجازات، ويشاركا مع المنتخب في الوصول للأوليمبياد للمرة الأولى في تاريخ مصر خلال أوليمبياد 1996 في أتلانتا.

إنجازات الروبي وأبو المجد كذلك شهدت حصولهما على المركز السادس في بطولة العالم مرتين، في أيسلندا 1995 واليابان 1997، والمركز السابع في مصر 1999، إلا أن الروبي تميز بالمشاركة في حصول مصر على المركز الرابع في بطولة العالم فرنسا 2001.

حسين زكي

المدرب العام لمنتخب ناشئي مصر أبطال العالم، لقبته الصحافة العالمية بلقب "الكونكورد المصري"، حيث لعب في بداياته مع الزمالك، وحقق معه 4 بطولات دوري و6 بطولات دوري الكأس و4 بطولات أفريقية، وحقق مع منتخب الشباب المركز الثالث في كأس العالم 1996، واختير أفضل لاعب في العالم، أما في كأس العالم 1999 فنال جائزة الهداف.

وشارك زكي في العديد من الإنجازات مع الفراعنة، حيث حقق المركز الرابع في بطولة العالم 2001 واختير ضمن أفضل 7 لاعبين في العالم، كما نال جائزة أفضل لاعب سنتر هاف وفي عام 2003 حقق المركز الثاني في قائمة هدافي كأس العالم.