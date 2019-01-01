رجل يقتل جرسون في مطعم بفرنسا.. والسبب "تأخر في إعداد السندوتش"

07:25 م | الأحد 18 أغسطس 2019
المطعم الفرنسي الذي أطلق احد زبائنه النار على الجرسون

المطعم الفرنسي الذي أطلق احد زبائنه النار على الجرسون

كتب: شريف محمد فريد

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انفجار داخل مطعم كنتاكي بولاية كارولينا الشمالية في أمريكا

انفجار داخل مطعم كنتاكي بولاية كارولينا الشمالية في أمريكا

أطلق أحد زبائن مطعم صغير في ضاحية "نويزي لو جراند" بأطراف العاصمة الفرنسية "باريس"، النار على عامل بالمطعم، لأن شطيرته لم يتم إعدادها بالسرعة الكافية، وفق ما نقله الموقع الإلكتروني لجريدة "ديلي ميل" البريطانية عن وكالة الأنباء الفرنسية.

العامل، البالغ من العمر 28 عاما توفي في المطعم، بعد وقت قصير من الحادث، بعد محاولات يائسة من زملائه لإسعافه، وقال شاهد إن القاتل كان قد بدى عليه الغضب الشديد، بسبب عدم تحضير الشطيرة التي طلبها بالسرعة الكافية، قبل أن يُخرج  مسدس من جيبه ويُطلق رصاصة أصابت العامل في كتفه، ويفر هاربا.

أبلغت الشرطة على الفور، والتي انتقلت إلى مكان الحادث، وأعلنت فتح تحقيق في الواقعة. الشرطة لم تتعرف بعد على هوية القاتل، الذي مازال هاربا، والذي تحاول الشرطة الوصول إليه في أسرع وقت.

تعتبر الضاحية، التي وقع بها الحادث من الأماكن المشهورة بارتفاع معدلات البطالة والجريمة، خاصة الجرائم المتعلقة بالمخدرات والإفراط في شرب الخمر، وإن كان السكان الذين يسكنون بجانب المطعم يقولون إنه مطعم هادئ جدا، ولم تحدث به أي مشاكل من قبل.

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