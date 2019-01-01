بعد ظهورها في شاطئ بالإسكندرية.. خطر الديدان على الإنسان وطرق العلاج

06:16 م | الأحد 18 أغسطس 2019
ظهور ديدان في شاطئ بالإسكندرية

ظهور ديدان في شاطئ بالإسكندرية

كتب: فادية إيهاب

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ديدان غريبة انتشرت بشكل مفاجئ داخل شاطئ الدخيله العام بمحافظة الإسكندرية، أثارت خوف المواطنين، وعلى إثرها شكلت الإدارة المركزية للسياحة والمصائف في الإسكندرية، برئاسة اللواء جمال رشاد،  لجنة من البيئة والصرف الصحي ومعهد علوم البحار، لمعاينة الشاطئ، لمعرفة أسباب ظهورها والقضاء عليها. 

وترجح المؤشرات الأولية للجنة، أن ظهور تلك الديدان بسبب حيوان نافق أو تلوث نتائج من الصرف الصحي، وفقا  لما قاله اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، لـ"الوطن". 

رئيس "المركزية للحجر البيطري": الأرجح لظهور الديدان مياه الصرف الصحي 

فيما رجح الدكتور يوسف ممدوح، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري الأسبق، أن السبب هو مياه الصرف الصحي، نظرا لصعوبة وجود حيوان نافق داخل المياه المالحة مجتمعة عليه الديدان، حيث أن الأخيرة تنتشر على الحيوان حديثة الموت والتي ما زال عليها آثار الدماء. 

وأضاف ممدوح، لـ"الوطن" أنه من المهم معرفة إذا كانت هذه الديدان حية أم ميتة ونوعها، حيث توجد العديد من نوعها، لافتا إلى أن الصورة ليست واضحة بشكل كافي.

وعما يسببه تلك الديدان في حال لمس الإنسان، أشار رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري الأسبق، أنها تصيب الإنسان بحساسية أو التهابات جلدية وعليه العرض على طبيب أمراض جلدية. 

طبيب بيطري: الديدان قد تخترق بطن الإنسان 

كما أكد الدكتور كرم مصطفى الطبيب البيطري، خلال حديثه مع "الوطن"، أن تلك الديدان إذا اخترقت جسم الإنسان عن طريق بويضتها يصيبه بالديدان المعوية، الأمر الذي يحتاج إلى علاج مكثقف والمتابعة مع الطبيب. 

 

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