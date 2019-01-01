خبراء: جبن الموزاريلا تحمي من ارتفاع ضغط الدم

جبن الموزاريلا
أعلن خبراء التغذية، أن جبنة الموزاريلا تعد أفضل طعام للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، وفقا لـ"سبوتنيك"، وذلك نظرًا لقلة الملح والدهون في هذا المنتج.
وقالت خبيرة التغذية سارا شينكر، كثير من الناس يختار الجبن لخفض ضغط الدم، لكن إن كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول عليك الانتباه لتناول الأطعمة الغنية بالدهون.
وبجانب جبن الموزاريلا، ينصح أخصائي التغذية أيضًا بتناول اللبنة أو القريشة والجبن الأبيض، وجبن الماعز، لأن هذه المنتجات تزود الجسم بالكالسيوم الذي يحتاجه، بحسب صحيفة "إكسبرس".
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