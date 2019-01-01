"تقرير صحفي عن طيار ناجح" ينتهي بموت الصحفية والطيار وتحطم طائرتهما

لقيت الأمريكية نانسي باركر، الحاصلة على جائزة إيمي، ومقدمة الأخبار في تلفزيون ولاية نيو أورليانز، حتفها أثناء تغطية إخبارية في الجو، حيث تحطمت الطائرة التي كانت تجري تحقيقاً على متنها، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية، نقلا عن موقع "إن بي سي نيوز".

وأوضح الموقع، أن الحادث وقع الجمعة الماضي، عندما كانت "باركر"، البالغة من العمر 53 عاما، تجري قصة صحفية عن طيار نجح في أداء تحليق مثير ومعقد، لكنه لقي حتفه أيضاً مع الصحفية في الحادث، ولا تزال التحقيقات جارية.

والمذيعة التي لقيت مصرعها، حازت على 5 جوائز إيمي خلال مسيرتها المهنية، وعقب موتها قالت محطة "نيو أورليانز" إنها فقدت "صحفية رائدة وصديقة رائعة، وكنزاً حقيقياً، عملت بالمحطة لمدة 23 عاماً، كما فقدت أسرتها زوجة وأماً وابنة".