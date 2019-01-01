في ذكرى ميلاده.. أنيس منصور: كان نفسي العقاد يقرأ جميع أعمالي

02:49 م | الأحد 18 أغسطس 2019
أنيس منصور

أنيس منصور

كتب: فادية إيهاب ورحاب عبدالراضي

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"كان لابد أن تتجه مهنتي لصناعة الكلام والكتابة بسبب نشأتي" جملة بدأ بها الكاتب الكبير أنيس منصور، الذي يحل ذكرى ميلاده اليوم، حديثه خلال لقائه النادر بالبرنامج التلفزيوني "اثنين على الهواء"، من تقديم منى جبر وطارق حبيب، لافتا إلى أن منزله وهو صغير كان مليئا بالكتب فضلا عن حفظه للقرأن، فأصبح للكلام متعة لديه متجها للكتابة. 

في ذلك اللقاء النادر، تحدث أنيس منصور عن أمنيته التي لم تحقق حيث يقرأ له العقاد كثيرا، قائلا: "لو جمعت مؤلفاتي جميعا كنت أتمنى إهدائها للعقاد الذي لم يقرأ لي إلا القليل وأنا في بداياتي". 

وعن علاقة أنيس بالكتب، قال في حوار نادر آخر مع الإذاعية نادية صالح، أنه ينفق نصف أمواله عند السفر من أجل شراء الكتب، واصفا المكتبة بـ"دائرة المعارف"، نظرا لأهميتها لأي مثقف. 

وفي نفس اللقاء، اعترف الأديب الكبير بإدمانه للقراءة ما جعله قادرًا على الاستماع أكثر من التحدث، قائلا "القراءة فيها متعة، وكل المعلومات بتحتجز وفجأة تظهر عند الاحتياج، مافيش حاجة بتعرفها بتضيع، يعني ممكن أكون بكتب موضوع وفيه معلومة قريتها من 20 سنة فجأة تظهر علشان أحطها في المكان المناسب".

وعن عاداته في الكتابة والقراءة، أوضح أنه لايمكن أن يقرأ في غرفة النوم، مشيرًا إلى أنه يقرأ ويكتب لمدة 4 ساعات يوميًا بداية من الساعة السادسة موعد استيقاظه، لافتا إلى أن يومه يسير بشكل طبيعي عقب انتهاءه صباحا من الكتابة ما بين علاقات اجتماعية وإدارة تحرير وقراءة مجلات وجرائد، متابعا: "بصحى الصبح زي ورقة بعشرة جنيه، برجع بالليل بحس اني مليم".

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