فيديو.. سخرية بسبب إعلان رونالدو "الراقص": ماذا تفعل بنفسك؟

01:51 م | الأحد 18 أغسطس 2019
سخرية بسبب إعلان رونالدوا

سخرية بسبب إعلان رونالدوا

كتب: الوطن

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آثار فيديو دعائي نشرته إحدى شركات البيع عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا، وكان بطله لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر بسبب "الرقصة الغريبة" التي أداها اللاعب.

وحصد الفيديو أكثر من 9.5 مليون مشاهدة خلال وقت قصير، ويظهر خلاله لاعب الكرة القدم، وهو يقذف الكرة، ثم أخذ يؤدى رقصة غريبة، وفقا لما نشر بموقع سكاى نيوز.

وكان رونالدو يرقص وهو يمسك بأحد الهواتف الذكية، في إشارة إلى الشراء من منصة البيع الالكترونية، ذات الشعار البرتقالي اللون المعروف باسم "Shopee".

وقال معلقون على الفيديو: "إن كريستانو رونالدو الحاصل على جائزة الكرة الذهبية 5 مرات، ليس بحاجة إلى المال، حتى يقبل بمثل هذا الإعلان التجاري.

وعلق آخرون: "رونالدو، ماذا تفعل بنفسك؟، وقاموا بإرفاق الرمز التعبير "الايموجي" الضاحك، للسخرية من الفيديو.

وقال البعض، إن الخاسر من ذلك الإعلان هي الشركة المعلنة، لأنها دفعت مبلغ كبير لرونالدو، وعلى الأرجح لم يجذب المحتوي الفئة المستهدفة منها، بل آثار السخرية.

ويحصل لاعب يوفنتوس على آجر مرتفع في فريقه الإيطالي، بجانب الاستثمار في عدد من المنشآت العقارية والفنادق، بالإضافة إلى المشاركة في الإعلانات، وتشير التقارير إن مداخيلة خلال العام الجاري وصلت لـ 109 ملايين دولار.

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