فيديو.. سخرية بسبب إعلان رونالدو "الراقص": ماذا تفعل بنفسك؟

آثار فيديو دعائي نشرته إحدى شركات البيع عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا، وكان بطله لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر بسبب "الرقصة الغريبة" التي أداها اللاعب.

وحصد الفيديو أكثر من 9.5 مليون مشاهدة خلال وقت قصير، ويظهر خلاله لاعب الكرة القدم، وهو يقذف الكرة، ثم أخذ يؤدى رقصة غريبة، وفقا لما نشر بموقع سكاى نيوز.

Watch Ronaldo score his latest victory in our new TV commercial in celebration of Shopee 9.9 Super Shopping Day! Comment below and let us know what's your favourite scene and tag a fan! #ShopeeSGxRonaldo #ShopeeSG99 #Shopee99SuperShoppingDay pic.twitter.com/SzkDMhM7bU