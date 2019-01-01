والت ديزني تتسلح بـ رذاذ الثوم للتخلص من الناموس

12:16 م | الأحد 18 أغسطس 2019
رذاذ الثوم أحد أهم أسلحة ملاهي والت ديزني للتخلص من الناموس

رذاذ الثوم أحد أهم أسلحة ملاهي والت ديزني للتخلص من الناموس

كتب: (أ.ش.أ)

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الناموس من أكثر الحشرات التي تؤرق مرتادي "والت ديزني" لذلك تلجأ لبعض الطرق المبتكرة للتخلص من الناموس وغيره من الحشرات ليس من خلال قتلها ولكن من خلال عدم السماح بتواجدها من الأصل بعدم توفير البيئة اللازمة لها. 

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن أحد أهم هذه الطرق هو التأكد من عدم وجود المياه الراكدة في مدينة الملاهي والتي تعد بيئة ممتازة لوضع بيضها.

وفي الوقت نفسه فإن كل مدن ملاهي والت ديزني التى يتم بناؤها تصمم بشكل لا يسمح بتوقف حركة المياه في أي من ألعابها وهو أمر لا يلاحظه الزوار ولكنه مهم للغاية وفعال، ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يتم اختيار النباتات في مدن ديزني وما حولها من الأنواع التي تتخلص من المياه الراكدة من خلال امتصاصها، وأخيرا فإنه بدلا من استخدام المبيدات الحشرية كنوع من الوقاية يتم استخدام رذاذ الثوم بدلا منها.

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