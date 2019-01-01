العثور على تمساح صغير داخل سروال فتاة في فلوريدا

05:21 ص | الأحد 18 أغسطس 2019
الفتاة الأمريكية آرييل لوكواير التي كانت تُخفي تمساح صغير داخل سروالها

الفتاة الأمريكية آرييل لوكواير التي كانت تُخفي تمساح صغير داخل سروالها

كتب: شريف محمد فريد

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وجهت محكمة أمريكية 4 تهم لفتاة تبلغ من العمر 25 عاما، تدعى "آرييل لوكواير"، وتم وضعها تحت الملاحظة، وذلك بعد أن عُثر في سيارتها على مجموعة كبيرة من السلاحف، وتمساح صغير، بحسب ما نقله موقع "Tampa bay" الأمريكي.

الحادثة تعود إلى شهر مايو، عندما أوقف أحد أفراد الشرطة سيارة تعدت إحدى إشارات المرور الحمراء، كان يقودها شاب يُدعى "مايكل كليمونز"، يبلغ من العمر 22 عاما، وبصحبته "آرييل لوكواير"، اللذان اعتذرا للضابط، وأكدا أنهما لم يقصدا كسر إشارة المرور.

الشاب أخبر الضابط أنهما كانا يجمعان بعض الضفادع والثعابين تحت أحد الجسور على الطريق.

وفحص الضابط، الحقائب التي كانت تحملها السيارة، بعد موافقة الشابين، حيث وجد 41 سلحفاة، وبعد أن أكمل فحص السيارة بالكامل، سأل الفتاة إذا كانت تحمل أي حيوانات أخرى، فقامت الفتاة بسحب تمساح صغير، يبلغ طوله حوالي 30 سنتيمترا، من داخل سروالها.

وبعد دراسة الواقعة، وجهت المحكمة 4 تُهم للشابة "آرييل"، ووضعتها تحت الملاحظة، بينما لم تصدر أي تمه بحق الشاب حتى الآن، وإن كانت قضيته ما زالت قيد البحث.

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