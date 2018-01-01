فيديو.. بيراميدز صعق الأهلي "رايح جاي" على جميع الملاعب المصرية

استطاع فريق بيراميدز، الأسيوطي سابقا، أن يصعق النادي الأهلي بهزيمة قاسية أخرجته من سباق كأس مصر، بهدفٍ وحيد، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم في إطار مواجهات دور الـ16 بالبطولة.

وتأهل بيراميدز لمواجهة حرس الحدود في منافسات دور الـ8 بالبطولة المحلية بعدما انتصر على الشياطين الحمر في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

برج العرب ليس الملعب الوحيد الذي يشهد هزيمة الأهلي على يد بيراميدز، فبيراميدز صعق المارد الأحمر 4 مرات، في بطولتي الدوري والكأس، كل مرة منهم كانت على ملعب مختلف.

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ستاد بترو سبورت

آخر مباراة جمعت الأهلي وبيراميدز كانت في أبريل الماضي، على ملعب ستاد بتروسبورت، في مدينة القاهرة الجديدة، وهناك تلقى الأهلي هزيمة قاسية.

كانت المباراة في إطار مباريات الأسبوع 25 من الدوري الممتاز، وخسر الأهلي بهدف وحيد دون رد، أحرزه لاعب بيراميدز، كينو، في الدقيقة 14 من عمر اللقاء.

ستاد الدفاع الجوي

حقق فريق بيراميدز فوزاً مهماً على حساب نظيره فريق الأهلي، في مباراة جمعتهما يناير الماضي، على ملعب الدفاع الجوي، بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، ضمن اللقاءات المؤجلة من الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

انتهت المبارة 2-1 لصالح بيراميدز، وجاء هدف بيراميدز الأول بقدم محمد فاروق، في الدقيقة 47، والثاني سدده عبد الله السعيد، بالدقيقة 57، أما هدف الأهلي فأحرزه وليد أزارو في الدقيقة 33.

ستاد السلام

في أبريل 2018، حقق بيراميدز، وقتما كان يدعى الأسيوطى سبورت، مفاجأة من العيار الثقيل، إذ تمكن من إقصاء الأهلي من بطولة كأس مصر.

جمعت هذه المباراة الأهلي بالأسيوطي على استاد السلام، في مدينة السلام بمحافظة القاهرة، في دور الثمانية من عمر البطولة، ليصعدوا إلى دور الأربعة على حساب الشياطين الحمر، بعدما جاء الهدف بقدم اللاعب عمر كمال في الدقيقة 63.