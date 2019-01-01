بعد هدفه أمام الأهلي.. تراوري تخصص "تعليم على الكبار"

12:09 ص | الأحد 18 أغسطس 2019
إيريك تراوري

إيريك تراوري

كتب: حسن شحاتة

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في التأهل لدور الثمانية من بطولة كأس مصر، بعد تغلبه على نظيره الأهلي، بهدف نظيف أحرزه إيريك تراوري، في الدقيقة 55 من زمن المباراة.

وأصبح تراروي بعد هدفه في الأهلي متخصصًا في هز شباك كبار الأندية المصرية، وذلك منذ انضمامه لصفوف بيراميدز قادمًا من مصر المقاصة، ونعرض لكم في السطور التالية أبرز ما قدمه تراوري أمام قطبي الكرة المصرية:

تراوري أمام الزمالك

تمكن اللاعب البوركيني إيريك تراوري من إحراز هدف التقدم لبيراميدز أمام الزمالك، ليشعل المباراة مبكرًا بعد مرور 15 دقيقة فقط من بداية اللقاء الناري، الذي انتهى بالتعادل السلبي بثلاثة أهداف لكل فريق، ليفقد الفارس الأبيض نقطتين خلال مشواره في المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري ويقدم خدمة للأهلي الذي نجح في التتويج باللقب في نهاية المسابقة.

تراوري أمام الأهلي

وقام تراروي بالتأكيد على تخصصه في التوهج أمام الكبار منذ انضمامه لبيراميدز، بعدما قاد فريقه للتأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر، بعدما هز شباك محمد الشناوي بهدف في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

ويصبح اللاعب بذلك عقدة جديدة للمارد الأحمر حيث فشل الأهلي في الفوز على الفريق منذ تغيير اسمه من الأسيوطي إلى بيراميدز، ولكن تراروي تخطى التخصص في هز شباك أحد قطبي الكرة المصرية ليصبح سلاحًا يهدد مرمى الأهلي والزمالك في أي لقاء يجمعهما مع بيراميدز.

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